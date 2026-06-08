$!Recibe Mazatlán el crucero turístico Navigator of the Seas

El crucero turístico Navigator Of The Seas llegó este lunes a Mazatlán con 3 mil 908 pasajeros y mil 270 tripulantes a bordo.
Este lunes inicia la semana con la visita del crucero Navigator Of The Seas con casi 4 mil pasajeros de los 27 mil previstos para llegar a Mazatlán durante junio, de acuerdo con Sectur Sinaloa.
En junio, Mazatlán estará recibiendo la visita de siete embarcaciones navieras los días 2, 8, 10, 16, 22, 24 y 30.
De acuerdo con autoridades, con los siete cruceros se estima que podría dejar una derrama económica superior a los 43 millones de pesos.
La reactivación del primer cuadro de la ciudad, los sitios emblemáticos de parada obligatoria para visitar como el malecón, las playas, Olas Altas, la Avenida del Mar, Zona Dorada, el Acuario, el Observatorio y la explanada del clavadista se vio de inmediato con los recorridos que realizan a su paso por la ciudad.
En lo que va de 2026, hasta el 2 de junio, el puerto ha recibido más de 253 mil pasajeros en 70 embarcaciones, generando una derrama económica que supera los 405 millones de pesos.
El atraque se dio a partir de las 7:30 horas de este inicio de semana procedente de Cabo San Lucas.