$!Recibe Mazatlán el crucero turístico Navigator of the Seas

El crucero turístico Navigator Of The Seas llegó este lunes a Mazatlán con 3 mil 908 pasajeros y mil 270 tripulantes a bordo.

Este lunes inicia la semana con la visita del crucero Navigator Of The Seas con casi 4 mil pasajeros de los 27 mil previstos para llegar a Mazatlán durante junio, de acuerdo con Sectur Sinaloa.

En junio, Mazatlán estará recibiendo la visita de siete embarcaciones navieras los días 2, 8, 10, 16, 22, 24 y 30.