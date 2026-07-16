$!Recibe Mazatlán los primeros autobuses charteros de las vacaciones de verano

Mazatlán está recibiendo este fin de semana los primeros autobuses charteros de la temporada vacacional. El verano llegó y con ello grupos de familias completos que aprovecharon que ya es oficial el periodo de descanso. La central de estacionamiento de los autobuses foráneos se activó desde este jueves con la llegada de menos de la mitad del cupo total de unidades, desde diferentes sitios de procedencia, comentó el administrador, Juan Ramos.

El encargado de las pensiones y la logística para los charteros en el puerto lamentó que debido a todo lo malo que está ocurriendo en la ciudad y en las carreteras, Mazatlán ya no recibe tantos camiones llenos, incluso desde dos años atrás. “Están llegando este primer fin de semana de vacaciones. Esperemos que mejore la cantidad en las siguientes semanas, pero a lo que me platican los choferes, está difícil porque la gente no quiere viajar para acá”, aseguró.

De un promedio de 150 autobuses a los que tiene de capacidad la pensión que administra, Ramos puntualizó que están arribando menos de la mitad por temporada, desde que todo el tema de inseguridad comenzó. El encargado relató que en Semana Santa tampoco les fue bien, incluso en pleno Jueves Santo, el lugar lució casi vacío porque la gente no viajó o quizás lo hicieron por avión o en automóvil. “La inseguridad en el estado y sur del País fue uno de los factores para que se registrara esta baja afluencia, a último momento varios autobuses cancelaron la visita al puerto”.