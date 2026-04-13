Recibe Mazatlán más de 5 mil turistas navieros tras arribo de cruceros

Una intensa jornada turística vivió el puerto de Mazatlán este lunes con el arribo de dos cruceros internacionales a la ciudad, los cuales en conjunto transportaron a 5 mil 89 visitantes, quienes pudieron disfrutar de los lugares más emblemáticos y conocidos a través de distintos recorridos.

Las embarcaciones que atracaron este día fueron Navigator of the Seas y el Zaandam.

El primero con una ruta de Los Cabos–Mazatlán–Puerto Vallarta, con 3 mil 772 pasajeros y mil 262 tripulantes; mientras que el segundo llegó con ruta de Loreto–Mazatlán–Puerto Vallarta, así como con mil 317 pasajeros y 600 tripulantes.

Esta cantidad de visitantes marca una oportunidad de impulsar la economía local de comerciantes, vendedores y restaurantes, quienes desde temprana hora estuvieron recibiendo al turismo naviero en zonas como Centro Histórico y la franja costera de Olas Altas y Paseo Claussen.

Ya con ambos cruceros atracados en la zona portuaria, los miles de visitantes internacionales tuvieron la oportunidad de recorrer el área del Centro con su mercado Pino Suárez y Catedral Basílica, además de la Plazuela Machado, Cerro de la Nevería, playas, Faro de Mazatlán y el Paseo del Centenario.

En tanto, uno de los lugares más visitados fue la Glorieta Sánchez Taboada, donde los turistas llegaron en pulmonías, aurigas y en paseos guiados en autobuses turísticos, para después avanzar a la Avenida del Mar y Camarón Sábalo, especialmente en el parador fotográfico de las Letras de Mazatlán.

Se espera que con la llegada de estos más de 5 mil visitantes, sumado a las diferentes actividades recreativas, ayude al consumo en negocios locales para reactivar de mejor manera la economía del puerto, ya que sería una continuación ideal a lo que dejó la Semana de la Moto con sus 800 millones de pesos en derrama económica.

De igual modo, se tiene estimada la llegada del crucero Royal Princess para este martes 14 de abril, consolidando así la confianza del turismo naviero en Mazatlán como uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano durante todo el año.