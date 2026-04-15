Recibe Mazatlán por primera vez al crucero turístico Brilliant Lady

Este miércoles Mazatlán recibió por primera vez al crucero turístico Brilliant Lady, además de uno de sus visitantes habituales, el Carnival Panorama.

Con 6 mil 804 pasajeros y una derrama económica estimada de 9.6 millones de pesos, ambos navíos fortalecen la actividad turística y comercial del puerto.

Este miércoles por primera vez llegó el crucero exclusivo de adultos Brilliant Lady junto al Carnival Panorama.

Se trata del debut de la línea naviera Virgin Voyages por la costa oeste de México buscando nuevas aventuras a bordo del crucero exclusivo para adultos en Mazatlán.

El arribo de este navío con 2 mil 800 pasajeros coincidirá este miércoles con el crucero Carnival Panorama que durante el mes de abril tenía programado solo dos visitas a este puerto mazatleco.

Mientras que el Brilliant Lady atracará tres veces, este 15 de abril, el jueves 23 y miércoles 29 de abril al igual que a los puertos turísticos de Cabo y Vallarta.

El Brilliant Lady, es el barco más nuevo de Virgin Voyages, que inició su viaje inaugural en 2025, zarpando de Nueva York para explorar Nueva Inglaterra, Canadá y destinos del Caribe.

Ahora, en 2026, navega hacia la costa oeste por primera vez en su historia, ofreciendo cruceros sin niños a California, la Riviera Mexicana, la costa del Pacífico y hasta el corazón de la frontera de Alaska, desde Seattle.

A bordo ofrece una lista de nuevos espectáculos, fiestas y eventos exclusivos y en tierra de lo que ofertan destinos de playa como Mazatlán, Cabos, Vallarta y Ensenada, según el último informe de los sitios a explorar que muestra la página oficial.

La travesía consta de siete noches, partiendo desde los Ángeles navegando hacia Cabo San Lucas, al día siguiente llega a Puerto Vallarta y Mazatlán para posteriormente emprender el regreso en dos días, luego de haber disfrutado de pasear por las playas mexicanas, caminar por sus calles y degustar platillos típicos de cada lugar, beneficiando a la economía local.

Mientras tanto, en Mazatlán el crucero Carnival Panorama procedente de Los Cabos, Baja California Sur con destino a Puerto Vallarta con 3 mil 675 pasajeros y mil 321 tripulantes que pasearon caminando por el Centro Histórico de la ciudad; en transporte por el Malecón y la Zona Dorada.

Este día lució el nuevo crucero ampliando la presencia del destino en rutas internacionales.