$!Recibe Mazatlán tres cruceros con más de 8 mil turistas

Con más de 8 mil cruceristas a bordo, la terminal marítima se llenó también de transportistas turísticos.

Se trata del primer arribo simultáneo de cruceros de la temporada alta de cruceros, el Nieuw Amsterdam que llegó a las 6:45 horas con 2 mil 034 pasajeros; el Norwegian Jade, atracando una hora después con 2 mil 311; y el tercero en llegar fue el Carnival Panorama, con 4 mil 261 personas de distintas nacionalidades.

La llegada de cruceros reactiva a todos los sectores turísticos y económicos de la ciudad ante la posibilidad de que más de alguno de los 8 mil 600 cruceristas bajen a la ciudad a pasear y consuman.