$!Recibe Mazatlán tres cruceros con más de 8 mil turistas

Este miércoles Mazatlán amaneció con un triple arribo de cruceros turísticos.
Con más de 8 mil cruceristas a bordo, la terminal marítima se llenó también de transportistas turísticos.
Se trata del primer arribo simultáneo de cruceros de la temporada alta de cruceros, el Nieuw Amsterdam que llegó a las 6:45 horas con 2 mil 034 pasajeros; el Norwegian Jade, atracando una hora después con 2 mil 311; y el tercero en llegar fue el Carnival Panorama, con 4 mil 261 personas de distintas nacionalidades.
La llegada de cruceros reactiva a todos los sectores turísticos y económicos de la ciudad ante la posibilidad de que más de alguno de los 8 mil 600 cruceristas bajen a la ciudad a pasear y consuman.
Los buques que están llegando al puerto reflejan que Mazatlán es un destino turístico preferido en la ruta del Pacífico mexicano.
Entre los sectores beneficiados se encuentran los prestadores de servicios turísticos, transportistas, comerciantes y restauranteros a quienes les podría llegar parte de la derrama estimada de alrededor de los 13 millones de pesos estimada por la dirección de Desarrollo Económico y Turismo municipal.