$!Recibe Mazatlán tres cruceros turísticos con más de 14 mil pasajeros y tripulantes

MAZATĹAN._ Mazatlán recibió este miércoles la llegada de tres cruceros turísticos, que en conjunto traen al puerto 10 mil 124 pasajeros y 4 mil 91 tripulantes, para sumar 14 mil 215 visitantes durante el día.
El Norwegian Encore, procedente de Cabo San Lucas y con destino a Puerto Vallarta, llegó con 4 mil 247 pasajeros y mil 625 tripulantes; mientras que el Carnival Panorama, en la ruta Cabo San Lucas-La Paz, transporta 4 mil 364 pasajeros y mil 439 tripulantes.
Por su parte, el Koningsdam, que viaja de Puerto Vallarta hacia San Diego, contempla su llegada con mil 513 pasajeros y mil 27 tripulantes, para completar la jornada de tres embarcaciones internacionales en el puerto.
La presencia de estos cruceros refleja la confianza de las empresas navieras en Mazatlán como parte de sus itinerarios y el interés de miles de turistas internacionales por conocer los atractivos, la gastronomía, la cultura y los servicios que ofrece el puerto.