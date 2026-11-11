$!Recibe Mazatlán tres cruceros turísticos con más de 14 mil pasajeros y tripulantes

MAZATĹAN._ Mazatlán recibió este miércoles la llegada de tres cruceros turísticos, que en conjunto traen al puerto 10 mil 124 pasajeros y 4 mil 91 tripulantes, para sumar 14 mil 215 visitantes durante el día.

El Norwegian Encore, procedente de Cabo San Lucas y con destino a Puerto Vallarta, llegó con 4 mil 247 pasajeros y mil 625 tripulantes; mientras que el Carnival Panorama, en la ruta Cabo San Lucas-La Paz, transporta 4 mil 364 pasajeros y mil 439 tripulantes.

Por su parte, el Koningsdam, que viaja de Puerto Vallarta hacia San Diego, contempla su llegada con mil 513 pasajeros y mil 27 tripulantes, para completar la jornada de tres embarcaciones internacionales en el puerto.