Mazatlán
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Turismo

Recibe Mazatlán tres cruceros turísticos con más de 14 mil pasajeros y tripulantes

El Norwegian Encore y Carnival Panorama traen al puerto 8 mil 611 pasajeros y 3 mil 64 tripulantes; y junto con el Koningsdam alcanzarán un total de 14 mil 215 visitantes
Noroeste/Redacción
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11/11/2026 10:36
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MAZATĹAN._ Mazatlán recibió este miércoles la llegada de tres cruceros turísticos, que en conjunto traen al puerto 10 mil 124 pasajeros y 4 mil 91 tripulantes, para sumar 14 mil 215 visitantes durante el día.

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El Norwegian Encore, procedente de Cabo San Lucas y con destino a Puerto Vallarta, llegó con 4 mil 247 pasajeros y mil 625 tripulantes; mientras que el Carnival Panorama, en la ruta Cabo San Lucas-La Paz, transporta 4 mil 364 pasajeros y mil 439 tripulantes.

Por su parte, el Koningsdam, que viaja de Puerto Vallarta hacia San Diego, contempla su llegada con mil 513 pasajeros y mil 27 tripulantes, para completar la jornada de tres embarcaciones internacionales en el puerto.

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La presencia de estos cruceros refleja la confianza de las empresas navieras en Mazatlán como parte de sus itinerarios y el interés de miles de turistas internacionales por conocer los atractivos, la gastronomía, la cultura y los servicios que ofrece el puerto.

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