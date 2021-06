Recibe Órgano Interno de Control 130 procedimientos contra funcionarios

El Órgano Interno de Control recibió 130 procedimientos para que amoneste a funcionarios que incurrieron en faltas administrativas no graves tras las revisiones de la Auditoría Superior del Estado, manifestó Rafael Padilla Díaz.

“Son faltas no graves, si a un expediente le hace falta un documento se considera falta no grave y se abre un procedimiento para la amonestación del responsable, sea o ya no sea funcionario municipal, pero solo podemos hacer amonestaciones”, dijo.

En esos casos, agregó, no hay daños al erario, daños patrimoniales, por ello solo se hacen llamadas de atención, incluso público.

Es la propia ASE, explicó, la que se queda con las faltas graves, para hacer las investigaciones a fondo y decide los castigos a los responsables.

Padilla Díaz comentó que los procedimientos los recibió hace tres semanas, por lo que está apenas citando, viendo los expedientes, acreditando a los funcionarios o ex funcionarios públicos.

En otro tema, Padilla Díaz expresó que las declaraciones de la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, en el sentido de que la ASE está auditándolo, al igual que Asuntos Jurídicos, son tendenciosas, sobre todo porque es un proceso periódico que realiza la ASE y porque no son las dos únicas dependencias a las que se está auditando.

Incluso, dijo, entre los cientos de requerimientos que envío la ASE este año, solo uno es para el Órgano Interno de Control y Asuntos Jurídicos.

“Nos está pidiendo el informe detallado de las actividades realizadas por el Órgano Interno de Control y la Dirección de Asuntos Jurídicos”, leyó de la lista de los requerimientos de la ASE.

Obras Públicas es la dependencia a la que se le solicita más información y todos tienen hasta el 24 de junio para enviar las respuestas.