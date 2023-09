MAZATLÁN._ Rita y su nieto Jaime, personas de escasos recursos, recibieron con gusto y felicidad un donativo hecho por una lectora anónima de Noroeste.

Noroeste llevó a la casa de Rita Orozco un ventilador, leche, jugo, galletas y una mochila que tanto necesitaban.

Comentó sentirse muy agradecida y bendecida por los donativos recibidos, sobre todo por el ventilador, ya que las temperaturas últimamente han estado muy intensas e insoportables.

“Ya con ese abanico (...), qué hermosura! Ojalá que Dios la bendiga. Estar yo tan sola con ese niño (Jaime), sola completamente, pero Dios no deja de ayudarnos”, expresó Rita con evidente alegría.

La historia de Rita

Ella es una persona mayor de 81 años de edad que se hace cargo de su nieto, Jaime, desde que él tenía tres meses.

Un accidente la terminó dejando en silla de ruedas, lo que ha agudizado la pobreza y las necesidades, muchas veces sin tener comida que llevarse a su estómago.

Rita comentó que Jaime ya se encuentra en la escuela, con la ayuda del programa de útiles escolares y uniformes gratuitos, lo que la hace sentir feliz porque para ella, es indispensable que él se mantenga estudiando.

“Ya está en su escuela, y con mucha felicidad con los útiles que le regalaron y luego los uniformes, y pues ya va mi hijo bien guapo; me le cortaron el pelo y no me cobraron, pues ya iba pero guapísimo. Tiene unos tenis, ya están viejitos pero les dio una buena limpiada con un trapito con jabón y todo y ahí va”, expresó.

Entre las cosas que Rita solicita está un refrigerador para guardar sus alimentos, un colchón y sábanas para este. Para su nieto requiere zapatos, calcetines.

Rita tiene domicilio en la calle Cuarta en la colonia Constitución.