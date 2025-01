Recibe Santiago obsequios de la Banda El Recodo

MAZATLÁN._ La Banda El Recodo se convirtió por un día en Melchor, Gaspar y Baltasar para el pequeño Santiago, quien desea ser un gran músico profesional.

Enamorado de la música regional mexicana, Santiago sueña con algún día poder convertirse en un músico profesional y de esta forma poder ayudar a su familia a salir adelante.

Así lo manifestó, el pequeño de 10 años, quien no tiene duda en decir qué es lo que le gustaría ser al crecer, incluso dijo que le gustaría aprender a tocar el acordeón.

Sabedores de esta historia en lo que fue la campaña Sé un Rey Mago que año con año realiza Grupo Noroeste, la Madre de Todas las Bandas hizo llegar un kit de obsequios para el pequeño.

“Estoy contento, me gusto lo que me mando la Banda El Recodo; me mando una gorro, una sudadera original, una playera, un termo, una mochila, llavero, y muchas cosas más”, dijo Santiago.

“A mi me gusta el acordeón y me gustaría aprender a tocarlo; no sé porque me gusta la música, pero me gusta mucho, y me gusta de toda la música, y más la de banda”, comentó.

Al preguntarle sobre si conoce las canciones de la Banda El Recodo, el pequeño no recordó ningún nombre en particular, pero aseguró que sí ha escuchado sus canciones.

“No recuerdo los nombres de las canciones, pero sí sé muchas que ellos tocan, es que me gusta la banda”, aseguró.

Santiago fue parte de las historias de La campaña Sé Un Rey Mago que este año realizó Noroeste en coordinación con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias fueron focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.

El familiar desaparecido de Santiago es su abuelo Sergio, de quien se desconoce su paradero desde enero de 2020.