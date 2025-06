$!Recibe Teresa Rojas dos colchones para su hija San Juanita tras donativo de lector de Noroeste

De igual modo, la madre de San Juanita García mencionó que la joven de 26 años se encuentra bien en estos momentos, aunque todavía le falta sanar de las llagas que le provocó el dormir en el colchón viejo. Señaló que para eso están buscando comprar una ungüento especial para tratar esas heridas.

“Se ocupan unas pomadas para una lesión que tiene la niña, que no se le ha podido curar. Y una pomada que supuestamente está muy cara esa pomada, pero que es muy buena porque los que le he comprado no se le ve mejoría. No me sé si nombre, pero me habían dicho que cuesta más de 300 o 400 pesos, algo así”.

Una vez más, la generosidad de los lectores de Noroeste se hace presente para ayudar a quien más lo necesita, pues así como a San Juanita García, también han sido otros ciudadanos los que han recibido apoyo por medio de lectores de esta casa editorial.