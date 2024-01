MAZATLÁN._ Cerritos en Mazatlán es una de las zonas más frecuentada por gran número de personas entre locales, turistas nacionales y extranjeros, sin embargo no está exenta del tema de las descargas de aguas residuales de manera indiscriminada.

“Esa es la respuesta de la gente y eso es lo que nos está pegando, si estamos batallando porque no hay tanto turismo como otros años y con esto pues peor, la gente nada mas viene de pasadita y se va”, agregó.

“Imagínate la imagen que se lleva el turista, el que no coma, pues ya ni modo, pero la imagen que se llevan de la zona, si así hemos batallado para traer gente a esta zona, con esta hediondera menos vienen, a la otra van a decir ‘vamos a Cerritos, nombre pura hediondera para allá”, expresó uno de los locatarios.

El agua que proviene directo de la alcantarilla corre justo al lado del estacionamiento, lugar donde algunos de ellos preparan alimentos y no hay autoridad que les de solución.

Playa Cerritos es una de las playas con mayor afluencia no solo de turistas nacionales y extranjeros, sino también de gran parte de locales que la prefieren por encima de todas debido a su característica de ser tranquila para que los pequeños se bañen en las pequeñas albercas que se crean entre las rocas.

El Estero del Yugo

Una zona en la que es común tirar todo tipo de basura como botellas de cerveza y vino, bolsas, envases de plástico y latas, sufre otro golpe en el entorno de la flora y fauna del lugar, ya que un derrame de aguas residuales yace bajo la vialidad vertiendo litros del líquido de manera indiscriminada.

En el área se localiza una laguna, la cual al subir la marea se conecta directo al mar, haciendo que las aguas se mezclen y la contaminación alcance la playa en donde muchos bañistas disfrutan pasar el día.

En ocasiones anteriores la mala calidad en el agua de la laguna ha provocado la mortandad de decenas de peces, creando así un impacto ambiental irreversible.

El agua que sale a forma de cascada en este desagüe no permite conocer el origen del líquido, lo que sí es visible es que se trata de aguas sucias no tratadas, a las cuales no se le ve que disminuya su flujo.