$!Reciben 179 familias mazatlecas afectadas por las lluvias apoyos económicos por parte del Gobierno Estatal

MAZATLÁN._ Después de realizarse el censo de familias mazatlecas afectadas por las lluvias del jueves y viernes pasado, el Gobierno Estatal entregó este lunes 179 apoyos económicos, así como despensas y electrodomésticos a vecinos de la colonia Jacarandas que vieron perjudicadas sus viviendas y pertenencias debido a las inundaciones. Los apoyos económicos constaron de varios cheques de 6 mil pesos cada uno, despensas de alimentos enlatados, no perecederos, artículos de limpieza, colchonetas, así como algunos aparatos del tipo abanicos y estufas que fueron entregados a las personas después de un registro previo por parte del Ayuntamiento. Encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, la ceremonia de entrega de apoyos también contó con la presencia de la Alcaldesa Estrella Palacios, la directora del DIF Estatal, Eneyda Rocha, el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros, el encargado de los Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ulises Piña, entre otros.









“En cuanto supe que se inundaron le dije a la Presidenta; no me deje de visitar a la gente, si tienen necesidad ahorita hay que apoyarlos, hay que sacarlos del agua; hay que levantar un censo para saber cuántos son los afectados. A mí no me gusta decirles les voy a dar, me gusta decir ten, y por eso estamos aquí”, expresó Rocha Moya. “Después la Presidenta nos dio el resultado del censo; entonces dijimos, hoy mismo vamos a entregarles despensas, colchonetas, abanicos, estufas, etcétera. A eso venimos, a ayudarles en el momento porque al rato llega otra aguacero y se vuelven a inundar”.









El Gobernador también extendió a los vecinos de Jacarandas la promesa de que hablaría con Semarnat para que se otorgue un permiso para podar el mangle, y así tratar de resolver a fondo el problema de las inundaciones en la zona, es decir 500 metros de mangle. Además, invitó a las mujeres a participar en el programa “Mujeres Bienestar” para edades de 60 a 64 años, donde se entregarán 37 mil apoyos. Asimismo, la Alcaldesa Estrella Palacios se mostró agradecida con la ayuda de Rocha Moya y el DIF Estatal a los mazatlecos, ya que varias familiares recibieron apoyos de todo tipo en muy poco tiempo de respuesta. En tanto, se comprometió a seguir visitando las otras 20 colonias afectadas por las lluvias para pasar el reporte al Gobernador. “El Gobernador en cuanto supo de las lluvias del jueves, inmediatamente nos pidió levantar un censo para ver los afectados, y gracias a su apoyo solamente con honestidad, transparencia y ese corazón tan grande, la ayuda que antes hubiera tardado meses, aquí la tenemos cuatro días después”, dijo Palacios Domínguez.







