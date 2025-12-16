$!Reciben certificación tres playas públicas de Mazatlán

Agradeció a los empresarios que se están sumando en la adopción de los frentes de playa para avanzar en la certificación de más tramos de playas populares de la ciudad y sobre todo como atractivo para la comercialización de sus propiedades.

El reconocimiento como playas públicas limpias aptas se dieron a tramos de mil 350 metros por la Avenida del Mar y 300 metros más del hotel Viaggio al Cid, expuso Ángel García Contreras, director de la Operadora y Administradora de Playa de Mazatlán.

En nuevo reglamento empujan que más propietarios se hagan cargo de la limpieza, mantenimiento y equipamiento de los frentes de playa concesionadas.

“Es importante tener un frente de playa que suma, por ejemplo propiedades como los de la Avenida del Mar porque eso implica que participen de manera corresponsables los concesionarios que es un requisito tener la concesión y sumar playas. Pero aquí la instrucción de la presidenta municipal fue centrarnos sobre playas públicas que nos permitía tenerlas limpias con el equipamiento que requiere la norma y la aprobación de la calidad del agua para darle la certeza en la salud pública a los bañistas y que nos permita contribuir en el reordenamiento de las zonas”, agregó.

El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación determinó que los mencionados tres nuevos tramos de playa de Mazatlán fueron calificados como aptas para el uso recreativo y cumplen con la Norma NMX-AAA-120-SCFI-2016 que establece especificaciones de sustentabilidad y calidad, citó el funcionario municipal.

“Ya sumamos tres certificaciones más en este año, te lo comento, ya nos hicieron llegar los reconocimientos por correo, pero en físico nos harán llegar los banderines y los certificados. Sumamos tres playas más a las siete que ya tenemos en este año. Sobre todo la importancia es que son dos de la avenida del mar, que son mil 350 metros y una más por la zona dorada de 350 metros más”, detalló.

La liberación de estas certificaciones se hicieron en el marco del Quinto encuentro nacional de Playas sustentables 2025 realizado en la ciudad de Cancún, Quinta Roo, explicó García Contreras especificando que con los tres nuevos certificados de los tramos de playa que comprenden los ubicados frente al Hotel Holiday Inn Express hasta la Universidad Autónoma de Occidente y del hotel Olas Altas Inn hacia el monumento a los Lobos Marinos. Mientras que en Playa Gaviotas, se trata del frente del Hotel Viaggio hasta el complejo hotelero el Cid.

Citó que se han sumado una serie de eventualidades en contra como el del tema climático que derribó equipamiento reglamentario en las playas y el de los recursos necesarios para avanzar en la remodelación de dos tramos más por certificarse en la zona de la Avenida del mar.

Incluso, adelantó que en el nuevo reglamento de playas se está contemplando este punto de que los propietarios de concesiones tengan que hacerse cargo de los frentes de playa, tanto en limpieza, mantenimiento como equipamiento para avanzar en esta iniciativa federal.

Además de respetar los accesos al público en general de los accesos de playa, como lo mandata la Ley.

Destacó que de acuerdo al plan de la administradora de playas busca certificar de 15 playas públicas y ya suma 10 de la cifra trazada, pero en el entendido que no solo implica obtener el certificado de playas inmaculada sino con mejoras permanentes y continuas en las áreas con jornadas de saneamiento que impliquen la colaboración de los propios hoteleros, estudiantes y estarlas evaluando tres veces al año, sobre todo en los periodos vacacionales fuertes.