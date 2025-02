$!Reciben contadores de Mazatlán constancia anual de Desarrollo Profesional Continuo

“El capacitarnos es muy importante, una para poder apoyar a las empresas, ya sea dentro o como asesores, como auditores o como docentes, para inculcarle a los estudiantes lo nuevo que va saliendo”.

“La otra que si no estamos preparados, ahorita en realidad, reformas fiscales no han realizado, pero están fiscalizando más, de tal manera que con los sistemas de robot que ya tienen comparan la factura de una persona con otra y de esta manera vinculan si tú tuviste ingresos el otro gasto, entonces, si no estamos preparándonos para eso, no vamos a poder ayudar a los contribuyentes. Y esa es la idea, siempre estar preparándonos para apoyar a la sociedad”, explica.

Como contadores informó tienen que estar preparados y actualizados, aunque de momento no ha habido reformas fiscales.

“Nosotros todos los meses tenemos capacitación, ayer tuvimos uno de declaraciones anuales de personas morales, cambió la plataforma, hay que enseñarle a las personas cómo usarla, qué cuidados hay que tener, qué dice la ley, hay que explicarles fíjate en este artículo, fíjate en este otro”.

“También vamos a tener uno de personas físicas que es más complejo, porque son más tipos de contribuyentes, ya sea honorarios, actividades de las tiendas, servicios de arrendamiento, intereses que recibe la gente, hay una infinidad de ingresos en las personas físicas y ese son capítulos más amplios. Ese curso va a durar 2 días, y así estamos constantemente en las reformas fiscales, si es que las hay; las misceláneas fiscales, todo eso es lo que vamos haciendo cada vez y lo vamos adecuando”, comentó.

En el evento estuvo presente el presidente del noroeste, Pedro Uzeta; Miguel Ángel Álvarez, vicepresidente de la agrupación, y los socios, Reyna Guadalupe Rodríguez y Hugo Gutiérrez, quienes hicieron la entrega de la documentación junto a Higuera Mariscal.