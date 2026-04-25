$!Reciben docentes de la UPES títulos de Maestría y Doctorado en ceremonia de graduación

En un ceremonia que reunió a autoridades escolares y familias completas, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES), unidad Mazatlán, llevó a cabo este sábado la entrega de títulos de Maestría por grado académico y Doctorado a 142 docentes que concluyeron su posgrado. El evento académico, encabezado Jesús Aarón Quintero Pérez y Mario Alberto Morales, Rector y director de UPES Mazatlán respectivamente, honró el esfuerzo de 118 titulados de Maestría en Educación y 24 egresados en Doctorado en Educación con énfasis en profesionalización docente. En su discurso de bienvenida, el director de la institución, recordó la importancia de no solo formar docentes bien capacitado para los puestos, sino también ayudar a la educación de la región con maestros que se atrevan a innovar en su enseñanza en busca de transformar las vidas de niños y niñas sinaloenses.









“Nuestra Universidad está cumpliendo con una función social que corresponde en llevar la educación a los rincones de todo el Estado de Sinaloa, y en especial lo que es el sur de Sinaloa. Hemos llevado estos posgrados a toda la población de donde exista demanda, ya que estamos convencidos de que con esta cobertura proporcionamos mejores condiciones a los docentes”, expresó Morales Acosta. “Hoy buscamos que no solamente sean profesionales, sino que reciban conocimientos o teorías y también implementen las tecnologías en la educación; pero sobre todo queremos formarlos con valores y con todo lo que refiere al aspecto humanista. Entonces, lo que estamos haciendo es formar profesionales de la educación que no se basen en modelos establecidos, sino que se atrevan a innovar las situaciones para tratar de transformar las vidas de niños, niñas y jóvenes sinaloenses, y que esto repercuta en una mejoría en la vida social académica de nuestra región”, agregó.







