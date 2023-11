“Gracias, ahora que ya me trajeron de comer, ya no voy a salir, ya nomás voy a estar aquí yo, porque yo ya no puedo caminar, me duelen los pies para caminar, a veces que me quiero caer, pero mejor ya no voy a salir, gracias”, expresó al recibir esta donación.

El caso de la señora Sebastiana se ha publicado en diferentes ocasiones en Noroeste, hasta donde ella ha llegado en busca de apoyo. Ella y su hijo viven en la Colonia Valle de Urías.