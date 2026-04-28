$!Reciben en Mazatlán al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

MAZATLÁN._ El Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, arribó la tarde de este martes 28 de abril al Mazatlán.

El dirigente panista fue recibido en el aeropuerto Rafael Buelna, de Mazatlán, por la líder estatal del blanquiazul, la mazatleca Wendy Barajas Cortés, por la diputada local, Roxana Rubio y el empresario hotelero Guillermo Romero.

Romero Herrera tendrá este miércoles 29 de abril una serie de reuniones y conferencias en Mazatlán con panistas y medios de comunicación.