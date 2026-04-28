$!Reciben en Mazatlán al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

MAZATLÁN._ El Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, arribó la tarde de este martes 28 de abril al Mazatlán.
El dirigente panista fue recibido en el aeropuerto Rafael Buelna, de Mazatlán, por la líder estatal del blanquiazul, la mazatleca Wendy Barajas Cortés, por la diputada local, Roxana Rubio y el empresario hotelero Guillermo Romero.
Romero Herrera tendrá este miércoles 29 de abril una serie de reuniones y conferencias en Mazatlán con panistas y medios de comunicación.
A las 09:30 horas junto con Barajas Cortés y Roxana Rubio tendrán una rueda de prensa con medios de comunicación en un hotel de la Avenida del Mar.
A las 11:30 horas, encabezará el Encuentro con Jóvenes donde conversarán de frente sobre el presente y el futuro de la educación en México.
Será en el Teatro de la UAS.
Por la tarde, a las 16:30 horas se reunirá con simpatizantes y militantes panistas en la plazuela de la colonia Francisco Villa.