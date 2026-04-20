Reciben en Vicefiscalía del sur de Sinaloa hasta 16 denuncias a la semana por robo de vehículos

Desde que en septiembre del 2024 se incrementó la violencia en la entidad también aumentó el robo de vehículos en la región y a la semana en promedio se registran de 15 a 16 denuncias por este delito en el sur del Estado, principalmente en Mazatlán, manifestó el Vicefiscal del Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho.

“A partir digamos de la fecha en que se detonó un poco para acá en Sinaloa la violencia el sur registró un incremento en ese tipo de delitos, ya lo tenemos identificado, incrementó las denuncias y hechos relacionados con robo de vehículos”, añadió.

“A partir de que se implementan las estrategias también en materia de seguridad se ha reforzado en esta parte las estrategias en diferentes rubros desde la prevención, desde diversos operativos tendientes a la recuperación de los vehículos donde están involucradas prácticamente todas las instancias en materia de seguridad y bueno, también la parte de la recuperación de vehículos, detención de personas relacionadas con robo de vehículos también ha aumentado”.

Precisó que ha venido aumentando la detención de personas por conducir vehículos robados o que poseen vehículos robados o que transitan con vehículos robados porque eso también es delictivo.

También informó que han aumentado las detenciones, a la semana en el sur del estado se tienen hasta cinco a seis detenidos en materia de robo de vehículos.

“Entonces sí se ha mantenido el número a partir de que se detona el conflicto, a partir de que se incrementa la violencia generalizada aquí en el estado, entonces se ha mantenido ese número de denuncias que se reciben diariamente, vamos a ponerlo en esos términos, denuncias que se reciben diariamente y que motivan el inicio de una investigación”, reiteró Aguayo Roacho.

“Habría que señalar también que cuando se abre una carpeta de investigación relacionada con robo de vehículos pues es no sólo por el tema de denuncias por el robo de vehículos, sino también tránsito de vehículos o posesión de vehículos robados que nos ponen a disposición las distintas corporaciones, ta hablando en promedio en general se están recibiendo en un promedio general por semana 15 ó 16 denuncias por robo de vehículo, relacionadas con hechos de robo de vehículo”.

El Vicefiscal Regional en el sur de Sinaloa también expresó que a veces pueden ser más o menos denuncias, pero en promedio son de 15 a 16 por semana en esta región que abarca desde Cosalá a Escuinapa, pero predomina el municipio de Mazatlán que tiene una estadística más elevada.

“Vamos a decir que del 100 por ciento el 70 por ciento (de las unidades robadas) son motocicletas, prevalece el número de robos de motocicletas”, precisó.

Las unidades recuperadas son tanto motocicletas como otro tipo de vehículos, incluyendo unidades como trailer, pick up o sedán.