$!Reciben niños y niñas de Mazatlán 800 becas del programa de ‘Estímulos a la Educación’

En busca de apoyar el sustento económico de cientos de familias mazatlecas, el Gobierno de Mazatlán, a través del Sistema DIF, entregó este día 800 becas del programa de “Estímulo a la Educación” a niñas y niños de nivel primaria, correspondiente a mil 200 pesos en total.

La entrega de los cheques estuvo encabezada por el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez y se realizó en la cancha Martiniano Carvajal, donde las madres de familias acudieron con sus hijos para recibir un apoyo que les ayudará con los gastos escolares, tales como útiles, calzado o ropa.

Cada familia recibió dos estímulos bimestrales de 600 pesos cada uno, correspondientes a los meses de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

“En total se están entregando apoyos a 800 niños beneficiados, 800 familias, 800 padres, 800 hermanos y como siempre lo hemos platicado con la Presidenta Estrella Palacios, cada apoyo que entregamos, tanto como Gobierno Municipal, como Sistema DIF, más se benefician las personas”, dijo Gómez Nuñez.