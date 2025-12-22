$!Reciben niños y niñas de Mazatlán 800 becas del programa de ‘Estímulos a la Educación’

En busca de apoyar el sustento económico de cientos de familias mazatlecas, el Gobierno de Mazatlán, a través del Sistema DIF, entregó este día 800 becas del programa de “Estímulo a la Educación” a niñas y niños de nivel primaria, correspondiente a mil 200 pesos en total.
La entrega de los cheques estuvo encabezada por el director del DIF Mazatlán, José Luis Gómez Núñez y se realizó en la cancha Martiniano Carvajal, donde las madres de familias acudieron con sus hijos para recibir un apoyo que les ayudará con los gastos escolares, tales como útiles, calzado o ropa.
Cada familia recibió dos estímulos bimestrales de 600 pesos cada uno, correspondientes a los meses de septiembre-octubre y noviembre-diciembre.
“En total se están entregando apoyos a 800 niños beneficiados, 800 familias, 800 padres, 800 hermanos y como siempre lo hemos platicado con la Presidenta Estrella Palacios, cada apoyo que entregamos, tanto como Gobierno Municipal, como Sistema DIF, más se benefician las personas”, dijo Gómez Nuñez.
“En este caso no solo se beneficia a todo el núcleo familiar, sino también el papá, mamá, hijos, hermanos y todas las personas que vivan ahí en casa, hasta los abuelitos, ya que cada apoyo de programa que se les entrega van para cada rincón de la familia”.
Indicó que para estas entregas se seleccionan niños de diferentes comunidades, después de buscarlos mediante un padrón o convocatoria en que la población en general de Mazatlán puede participar; únicamente se realizan estudios socioeconómicos que se solicita por una documentación.
En el evento del programa de “Estímulos a la Educación” también participaron la Síndica Procuradora, Minerva Osuna Zavala, el regidor Heriberto Reséndiz, y como representante de los niños, el pequeño Ramón Dariel González, quien mandó un agradecimiento a las autoridades por este apoyo económico.
En tanto, se realizó la entrega simbólica con los niños Mía Renata Nieblas, Alexis Díaz, Luis Tadeo González, Mía Guadalupe Baltazar y María Alejandra Benítez.