$!Reciben productores ganaderos 21 ordeñadoras mecánicas para fortalecer su actividad pecuaria

Con el propósito de fortalecer la actividad pecuaria en las comunidades rurales, el Gobierno de Mazatlán realizó este día la donación de 21 ordeñadoras mecánicas a varios productores ganaderos de la región, bajo una inversión de 966 mil pesos, en la que cada uno aportó mitad y mitad del monto.
Junto a la Asociación Ganadera de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez se encargó de la entrega en un evento protocolario, donde destacó que esta nueva tecnología ayudará a los productores a modernizar el proceso, mejorar la higiene, elevar la calidad de la leche y aumentar los ingresos de quienes la producen.
“Hoy beneficiamos a pequeños productores del Recodo, El Quelite, La Noria, El Habal, El Roble y la alcaldía central. Fue una inversión de 966 mil pesos en la que el gobierno municipal aporta la mitad de manera solidaria junto a cada productor, porque creemos en el campo y en la gente que lo trabaja todos los días. El campo y la ganadería son raíces de lo que somos como municipio, así que apoyarlos es apostar por la prosperidad de Mazatlán entero”, expresó Palacios Domínguez.
La mandataria señaló que los de hoy no son los únicos apoyos que estarán otorgando al sector ganadero, pues también entregarán 22 abrevaderos en los próximos días, con un monto estimado de 585 mil pesos; mientras que de igual forma vendrán apoyos de 20 toneladas de sorgo gavatero a los pecuarios.
“Tendremos además el programa de mejoramiento genético, que es el de los sementales, que próximamente a finales de este año estará disponibles para ellos. Y recordar que todo esto es con miras a que mejore la producción de leche, a que mejore la producción también de carne y para mitigar un poco los problemas de sequía”.
“Justamente los abrevaderos son indispensables en tiempo de sequías, y por eso ellos están muy agradecidos con tener estos trabajos que vamos a estar realizando; que por cierto tenemos que intensificar la construcción de los mismos porque la temporada de lluvias se está adelantando”.
Por su parte, José Antonio Lizárraga Rivera, presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, y Carlos Zataráin, dirigente de la Asociación Ganadera local general, agradecieron los apoyos y motivaron a los productores a seguir trabajando duro por ver buenos frutos con ayuda de las ordeñadoras.