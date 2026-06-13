$!Reciben productores ganaderos 21 ordeñadoras mecánicas para fortalecer su actividad pecuaria

Con el propósito de fortalecer la actividad pecuaria en las comunidades rurales, el Gobierno de Mazatlán realizó este día la donación de 21 ordeñadoras mecánicas a varios productores ganaderos de la región, bajo una inversión de 966 mil pesos, en la que cada uno aportó mitad y mitad del monto.

Junto a la Asociación Ganadera de Mazatlán, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez se encargó de la entrega en un evento protocolario, donde destacó que esta nueva tecnología ayudará a los productores a modernizar el proceso, mejorar la higiene, elevar la calidad de la leche y aumentar los ingresos de quienes la producen.

“Hoy beneficiamos a pequeños productores del Recodo, El Quelite, La Noria, El Habal, El Roble y la alcaldía central. Fue una inversión de 966 mil pesos en la que el gobierno municipal aporta la mitad de manera solidaria junto a cada productor, porque creemos en el campo y en la gente que lo trabaja todos los días. El campo y la ganadería son raíces de lo que somos como municipio, así que apoyarlos es apostar por la prosperidad de Mazatlán entero”, expresó Palacios Domínguez.