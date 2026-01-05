$!Reciben vecinos de El Progreso nueva pavimentación de calle por parte del Gobierno de Mazatlán

En busca de continuar los proyectos de mejoramiento urbano en la ciudad, el Gobierno de Mazatlán entregó este día una nueva obra de pavimentación en la calle Isaac Newton de la Colonia El Progreso, la cual tuvo una inversión de 958 mil 441 pesos con recursos del Ayuntamiento. Fue la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, acompañada por la titular de Servicios Públicos, Karla Camacho y otros funcionarios, quien hizo entrega de las mejoras en la calle a los vecinos de la zona, misma que se suma a otra obra entregada anteriormente en la calle Tomás Alva Edison.







“Este 2026 vamos a seguir trabajando para ustedes, vamos a seguir haciendo obras que impacten a la sociedad mazatleca. Este año vamos a tener más dinero para realizar obra pública, gracias al Cabildo de Mazatlán. Serán 54 millones de pesos más en obras públicas para el 2026, y vamos a seguir cumpliéndole a la Progreso y a todo Mazatlán”, indicó Palacios Domínguez.





