Recibirá Mazatlán a más de 7 mil cruceristas esta semana

Mazatlán, Sinaloa, 11 de mayo de 2026.- Más de 7 mil turistas de cruceros arribarán a Mazatlán esta semana a bordo de las embarcaciones “Navigator Of The Seas” y “Carnival Panorama”.

Este lunes, a las 7:30 de la mañana llegó el “Navigator Of The Seas”, procedente de Los Cabos, con 3,824 pasajeros y 1,252 tripulantes.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que el puerto proyecta una derrama económica estimada de 12 millones de pesos para el comercio y servicios locales con la llegada de estas dos embarcaciones.

El miércoles 13 hará lo propio el “Carnival Panorama”, con más de 3,200 pasajeros, reafirmando así la posición de Mazatlán como uno de los destinos favoritos de las embarcaciones navieras en el Pacífico mexicano.

En este año, a la fecha, el puerto ha recibido a 65 embarcaciones con más de 233 mil cruceristas que han dejado una derrama económica superior a los 373 millones de pesos.