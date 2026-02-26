Recibirá Mazatlán a Sheinbaum sin petición de obras, dice Alcaldesa

Mazatlán recibirá a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo sin peticiones de obras, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Consideró que la Mandataria ya ha apoyado mucho a Mazatlán.

“En lo que respecta a la visita de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues no viene con las manos vacías. La Presidenta viene a hacer eventos importantes, a otorgar beneficios de programas sociales, que aquí nada más en Mazatlán, en este municipio, representa 120 mil beneficiados, hasta el último conteo que yo tenía de diferentes programas como la Escuela es Nuestra, Salud Casa por Casa, Adultos Mayores, apoyo para mujeres, para discapacitados, programas de Rita Cetina y de educación, que se tienen nuevos beneficiarios gracias al trabajo de nuestra Presidenta”, asentó.

“Solamente tenemos agradecimiento para nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí no es necesario llevar gente, la gente va porque la quieren mucho. Hay mucha gente aquí en Mazatlán y en todo el Estado de Sinaloa que van a recibir con mucho cariño a nuestra Presidenta y es una gran mujer, está dando grandes resultados y aquí en Mazatlán pues también siempre lo mencionamos, que está casada con un mazatleco, que sabemos que su corazón está aquí y que no nos olvida y que sobre todo en Sinaloa, que siempre está en su mente y pues el apoyo se nota y se siente”.

Ante el posicionamiento de la regidora por el PRI Maribel Chollet Morán, de que Mazatlán necesita de un programa de apoyo emergente para empresas, la Alcaldesa destacó lo expuesto por la dirigente de Canirac, Cecilia Osuna.

“Bueno, miren recientemente el día de ayer salió Cecilia Osuna, quien es la dirigente de Canirac Mazatlán, a posicionarse al respecto de cómo va la industria restaurantera en Mazatlán y ella plantea un panorama positivo. Venimos de un Carnaval muy exitoso donde tuvimos resultados muy positivos y justamente esto nos genera pues un termómetro para los eventos posteriores”.

Además, citó a la regidora Milay Quintero quien mencionó un aumento en las ventas de más o menos un 20 por ciento en temporada de Carnaval porque también se sumó al evento el 14 de febrero y pues la industria restaurantera como los comerciantes reportaron buenas ventas.

Desteacó que tiene los contactos para buscar apoyos en el Gobierno federal para respaldar a quienes lo necesiten.

“Tenemos contacto con el Gobierno del Estado y con la Federación para buscar proyectos que vengan a sumar a todos los empresarios, empresarias, que se dedican a este sector turístico y sector comercial. Hemos estado en pláticas con el Gobernador, Rubén Rocha Moya, para ver y buscar dentro de los programas que se tienen, que ya hemos utilizado aquí anteriormente, por parte de la Secretaría de Economía, esos programas que podamos tener este 2026”.

Claudia Sheinbaum realizará en Mazatlán la atención a los medios de comunicación con la conferencia “La Mañanera del Pueblo” y posteriormente viajará a San Ignacio para concluir el sábado en Culiacán.

Estrella Palacios Domínguez destacó que Mazatlán está contemplado dentro del programa que se llama “México Imparable”, que busca que todos los municipios del País sobresalgan en infraestructura, en diferentes temas como hacer centros comunitarios.

“Y Mazatlán ha sido elegido para participar de este programa de ‘México Imparable’, entonces, esta pues es una muy buena noticia. Estamos ahorita trabajando con los enlaces de Gobierno federal para recibir esos apoyos que van a ser traducidos en más bienestar para la gente y también tenemos por ahí una propuesta que más adelante se las vamos a dar a conocer, que es de unos eventos culturales, ya lo mencionaba la Secretaria de Cultura”.

Palacios Domínguez abundó que sigue trabajando con la delegada del IMSS para ver la posibilidad de tener aquí en Mazatlán, más adelante, un nuevo hospital y más guarderías, como lo anunció recientemente la Presidenta de la República.

Palacios Domínguez expresó que todos los mazatlecos se sienten orgullosos de las visitas que la Presidenta hace a Mazatlán.

“Nosotros como mazatlecos nos sentimos muy orgullosos que la Presidenta de la República venga aquí a Mazatlán a dar su conferencia mañanera del pueblo y pues que esté visitando esta tierra y se dé cuenta ella misma de todo lo que tenemos aquí en Mazatlán, de las cosas bellas que tenemos y también de las necesidades que se tienen y tener la oportunidad de agradecerle en persona de todo lo que ha hecho por los mazatlecos”.

Sheinbaum Pardo ha venido a la entidad en cuatro ocasiones oficiales, desde que asumió la Presidencia de México en octubre de 2024, que se realizaron entre diciembre de 2024, mayo, julio y septiembre de 2025, principalmente en los municipios de Mazatlán y Culiacán.