Mazatlán recibirá apoyo federal para instalar luminarias en varias colonias del puerto, mientras que la Comisión Nacional del Agua ya validó dos proyectos municipales para ampliar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, informó Estrella Palacios Domínguez.

La Alcaldesa también anunció que está por concretarse la realización de un Festival de la Paz con la Secretaría de Cultura federal.

Los tres asuntos formaron parte de la agenda que Palacios Domínguez llevó a Ciudad de México, donde sostuvo conversaciones con integrantes del gabinete de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde, en materia de alumbrado, señaló que la gestión se realiza con la subsecretaria Tania Carro, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

“Entre otras noticias, les puedo adelantar que vamos a recibir apoyo para lámparas, para instalación de luminarias aquí en el puerto de Mazatlán. Ahorita todavía está la parte técnica del levantamiento para poder enviar todo el proyecto, pero muy pronto les vamos a poder adelantar exactamente de cuántas lámparas se tratan y de qué lugares se van a ver beneficiados”, comentó.

La Alcaldesa adelantó que el apoyo abarcará varias colonias y vinculó la instalación de luminarias con las acciones municipales en materia de seguridad, al destacar que entornos con mejor iluminación generan mayor seguridad para los ciudadanos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Mazatlán no ha precisado cuántas luminarias se instalarán con el apoyo federal, qué colonias serán beneficiadas ni cuándo comenzarán los trabajos, pues la Alcaldesa señaló que el Municipio aún realiza el levantamiento técnico para integrar el proyecto.



Valida Conagua dos proyectos para ampliar plantas tratadoras

En materia de saneamiento, Palacios Domínguez precisó que el Ayuntamiento ha enviado al menos seis proyectos a la Comisión Nacional del Agua para ampliar la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con la alcaldesa, dos propuestas ya cuentan con la validación de la dependencia y siguen las conversaciones para definir cuáles podrían concretarse en 2027.

“Tenemos seis proyectos, por lo menos, que ya fueron enviados a Conagua, dos de ellos validados ya por Conagua, y estamos en pláticas para ver en este 2027 qué se puede concretar”, declaró.

Finalmente, en el ámbito cultural, Palacios Domínguez señaló que el Ayuntamiento trabaja con Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, para realizar un Festival de la Paz en el puerto.

“Otra de las gestiones que estamos haciendo es con la secretaria Claudia Curiel, donde estamos por concretar un Festival de la Paz aquí en Mazatlán. Entonces, próximamente les daremos toda la información pertinente al respecto”, manifestó.

Sin embargo, tanto la fecha, la sede, como el programa del festival quedaron pendientes de anuncio.

Palacios Domínguez destacó que al respecto del conjunto de gestiones realizadas en Ciudad de México, se espera dar a conocer los montos, las fechas y los lugares beneficiados conforme se definan los proyectos con las dependencias federales en días próximos.