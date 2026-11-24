Recibirá Policía Municipal de Mazatlán nuevos vehículos y capacitación como resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno del Estado y la Federación, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien aseguró que estos apoyos ya se están concretando.

La necesidad por reforzar la seguridad en el Municipio fue uno de los principales objetivos que Palacios Domínguez planteó ante la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien, a su vez, gestionó el respaldo del Gobierno federal.

“Eso ya lo he platicado directamente con la Gobernadora, ustedes están enterados que yo hice gestiones a ella, ella a su vez hizo gestiones a la Federación y ya se están concretando, entonces estamos muy contentos de que se esté llegando esa ayuda”, comentó.

Al ser cuestionada sobre la petición de más elementos de seguridad para Mazatlán, la alcaldesa mencionó que el Gobierno federal ha respaldado al Municipio con vehículos y la capacitación para sus elementos.

“En estos momentos está el Gabinete de Seguridad Federal en Culiacán y eso demuestra el respaldo de nuestra Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, al Estado y a nuestro Municipio en particular, porque nos vamos a ver favorecidos con muchos nuevos vehículos y capacitaciones que vienen en camino”, declaró.

En este sentido, Palacios Domínguez señaló que los vehículos y la capacitación permitirán fortalecer a la corporación municipal.

Por otro lado, la Alcaldesa informó que asistiría al Consejo Estatal de Seguridad Pública por invitación de Domínguez Nava, en Culiacán, destacando que en ese espacio plantearía mantener la coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales, así como la comunicación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

“Por invitación de nuestra gobernadora Graciela Domínguez, asisto al Consejo Estatal de Seguridad y por supuesto que siempre lo que nosotros llevamos de consigna es tener un acercamiento, una coordinación permanente entre los tres niveles de Gobierno”, dijo.

Sobre la posibilidad de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, regresara al puerto, Palacios Domínguez indicó que la información que había recibido ubicaba al funcionario federal en Culiacán, aunque expresó que espera que éste regrese próximamente a Mazatlán para dar seguimiento a las acciones de seguridad.

“Solamente estoy enterada que va a Culiacán, eso es lo que nosotros nos dijeron y pues obviamente queremos que regrese a Mazatlán en lo próximo porque viene acompañado de estrategias, viene acompañado de acciones concretas”, manifestó.