$!Recibirán ocho mujeres preseas al mérito y el Galardón Empresarial 2025

Ocho mujeres con acciones extraordinarias recibirán preseas y el Galardón Empresarial 2025. En conferencia de prensa se destacó los perfiles de vida y aportes de las ocho mujeres por las que se han hecho acreedoras al Galardón Empresarial 2025, por Araceli Castañeda, presidenta de la Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa. “En esta ocasión son siete preseas al mérito y la galardonada, ocho mujeres con muchos retos y logros, muy talentosas. Mujeres extraordinarias en su labor, que también permiten motivar a las demás mujeres e incentivan a la economía de la región”, resaltó en entrevista. Y es que este año, se lanzó la convocatoria el 6 de abril cerrando el 31 del mismo, para que se inscribieran a las mujeres “ejemplos”, por su aporte a la comunidad y nuevas generaciones, que serán entregados el 23 de mayo de 2026.





La Asociación de Empresarias Ejecutivas de Sinaloa cuenta con 15 años legalmente constituidas, con más de 100 socias, y esta es la decimocuarta edición que entrega el Galardón Empresarial y Preseas al Mérito, abundó. “Nosotros buscamos visibilizar en la labor de la mujer, hacer reconocimiento para incentivar a la mujer emprendedora y a la empresaria, pero no nada más. En un principio se hizo en ese enfoque, porque somos una asociación de empresarias, sino también se está visibiliza do trayectorias en el sector educativo, abogadas, poetas, del servicio público, el turístico, en cultura, arte y del altruismo. En esta ocasión, el Galardón Empresarial 2025 por su trayectoria inspiradora lo recibirá Marianne Biasotti, como empresaria visionaria del primer negocio artesanal e innovador del 2000 con la marca Rico’s Café, generando empleos y participando con labores de altruismo a la comunidad al fundar Florecer, que sin ser mazatleca se quedó en la ciudad para lograr su éxito profesional. María Lourdes Magallón Huerta recibirá la “Presea a la Labor Humanitaria, Desarrollo en la Educación y Compromiso Social”, como forjadora de instituciones, liderazgo, perseverancia y vocación de servicio. Magallón Huerta nació en Mazatlán, lo que representa la esencia de la mujer sinaloense y comprometida con su comunidad y no solo cuenta con una lista de logros, sino un legado de tras formación social, que ha marcado un antes y después de las instituciones que ha encabezado, desde 1965 que inició sin conocer fronteras. Pasó por la distribuidora Rice, fundando la asociación de secretarias ejecutivas de Mazatlán por 30 años e hizo convenciones de gran magnitud para el puerto. En 1993 asumió la dirección de escuelas de artes y oficios Carlos J. Felton. Así como el rescate de Bomberos con una misión más visible desde 2016 que ha trabajado incansablemente para dignificar la labor del bombero, logrando el florecimiento financiero e impulso a la infraestructura, modernización de vehículos para subir estándares de servicio, que hoy es referente estatal por su disciplina y eficiencia.





Gloria Trinidad Luna Ismerio, en su semblanza sobresale su excelencia en el cumplimiento normativo y la integridad profesional, recibirá la “Presea al Mérito en Trayectoria Profesional Destacada”. Luna Ismerio es maestra en impuestos con trayectoria de compromiso inquebrantable con la legalidad y transparencia en México, se desempeñó como titular del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Sinaloa. Ha sido delegada de la asociación de colegios de profesionistas de Sinaloa con múltiples certificaciones y grados académicos e incansable labor en la construcción de una cultura de cumplimiento y ética. Ada Conchita Flores Díaz se hará acreedora a la “Presea al Impulso Académico, Cultural, Empresarial y en Turismo”, por su perfil integral como directora de la coordinación general de Extensión de la Cultura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con más de 17 años, con doctorado en administración estratégica ha transformado el panorama artístico de la región impulsando el festival internacional universitario de la cultura y la creación de la Licenciatura en Educación Artística. Afirma que la cultura es un derecho humano y una herramienta de transformación social. María Guadalupe Ibarra Zepeda es licenciada en Derecho que se ha forjado un legado de defensa con legalidad dentro de la administración pública defendiendo los derechos institucionales. Miembro distinguida del Colegio de Abogadas y dentro de las empresarias ejecutivas se ha desempeñado como una socia por su lealtad y coherencia para inspirar a través del ejemplo. Será galardonada como “Socia Distinguida”.