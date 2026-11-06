Reclama Paloma Sánchez presupuesto extraordinario de $8 mil millones para enfrentar crisis en Sinaloa

MAZATLÁN._ Un presupuesto extraordinario para enfrentar las afectaciones económicas y de seguridad que vive Sinaloa reclamó la Senadora por el Partido Revolucionario Institucional, Paloma Sánchez Ramos, quien acusó que la propuesta de gasto del Gobierno federal no responde a las condiciones que enfrentan los empresarios y los sectores productivos de la entidad.

Durante un encuentro con empresarios en Mazatlán, Sánchez Ramos sostuvo que la recuperación para el puerto y la entidad requiere recursos públicos, apoyos para los negocios afectados y medidas fiscales que permitan sostener la actividad económica.

“¿Qué se necesita para reactivar la economía? Recursos. Recursos para implementar que los recursos se queden en Mazatlán, que los recursos bajen para que nos ayuden con los apoyos para esos negocios que hemos cerrado”, comentó.

“No hay un plan real desde el Gobierno federal”.

La legisladora señaló que las propuestas que ha impulsado recogen solicitudes de empresarios con quienes se ha reunido, entre ellas que los recursos permanezcan en Mazatlán, que existan apoyos para los establecimientos afectados y que se consideren mecanismos de alivio en el pago de impuestos.

Sin embargo, afirmó que estos planteamientos no han prosperado ante el predominio de Morena en el Senado de la República y cuestionó que no exista, desde su perspectiva, un plan federal suficiente para atender la crisis.

Asimismo, mencionó que especialistas habían planteado la necesidad de asignar 8 mil millones de pesos adicionales a Sinaloa para enfrentar tanto la inseguridad como sus consecuencias económicas, aunque durante su intervención no identificó a los autores de esa estimación ni detalló cómo se distribuirían los recursos.

“Dicen los expertos en Sinaloa que se necesitaba un presupuesto extra de 8 mil millones de pesos para atender la crisis, extra de lo que ya estaban proponiendo. Nos tratan como un estado, como si viviéramos en una normalidad. No vivimos en una normalidad, tenemos dos años no viviendo en una normalidad”, dijo.

La Senadora consideró que las condiciones de la entidad requieren un tratamiento presupuestario extraordinario y acusó a las autoridades de minimizar las afectaciones que enfrentan quienes mantienen negocios y generan empleos.

“La verdad es que se necesitaba un presupuesto realmente extraordinario. Los especialistas decían que debía venir un presupuesto ahí extraordinario. No viene contemplado, no se logró y tampoco veo un interés”.

Sánchez Ramos también mencionó que entre los empresarios percibió un sentimiento de abandono, relacionado con la falta de presencia de las autoridades y de apoyos suficientes para sostener sus actividades.

“Pues yo creo que el sector empresarial está muy golpeado en estos momentos, veo un sentir de todos como el abandono, el no estar presentes, el que creen que no hay los apoyos suficientes para el sector empresarial, que lo comparto y estoy de acuerdo en eso porque creo que no es una prioridad para el Gobierno federal ni para el Gobierno estatal”, manifestó.

Además, cuestionó el destino de los recursos obtenidos mediante préstamos estatales y sostuvo que la construcción de infraestructura no representa, por sí sola, una respuesta suficiente a las necesidades de recuperación.

“¿Qué refleja este presupuesto? Que no aman a Sinaloa como tanto dicen. Al contrario, yo creo que el amor al estado se demostraría con recursos”, comentó.

Finalmente, la legisladora planteó que la atención económica debe incluir a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como al campo, la pesca y los demás sectores productivos afectados.

“Aparte de los empresarios pequeños y medianos, micros, también hablas del campo, hablas de la pesca y hablas de todos los sectores productivos. Son los temas que más duelen ahorita, son los temas que urgen ahorita y que estoy segura que la oposición organizada se van a poner de acuerdo y vamos a llevar la propuesta”, puntualizó.