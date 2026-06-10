$!Reclaman policías jubilados de Mazatlán trato ‘parejo’ en incentivos

Una comitiva representando a más de 600 policías y tránsitos jubilados y pensionados asistieron al Ayuntamiento de Mazatlán para preguntar por que no les está llegando los mismos beneficios que al grupo de Guerreros Azules, de “Quinquenas y retroactivos”, de mil pesos desde hace tres quincenas atrás, a partir de que presionaron para que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez autorizara. Gustavo Piña, policía jubilado al igual que tránsitos, llegó hasta la recepción donde despacha la Presidenta Estrella Palacios, pero no se encontraba, así que fueron atendidos por personal del área jurídica. En entrevista, explicó que solo piden los mismos beneficios que la Presidenta otorgó al grupo de Guerreros Azules y que por Ley y Reglamento de activos y jubilados y pensionados tienen derecho.





“Por Ley, activos y jubilados y pensionados, los policías y tránsitos tenemos el beneficio, tenemos los quinquenios por ley, reglamento que se nos dio desde hace muchísimos años y se nos estaban pagando a todos en general”, contextualizó. “Nosotros somos más de 600 elementos y ella (la Alcaldesa) declaró que si iba a pagar los quinquenios para todos, no dijo que para unos sí y otros no”, reclamó. Citó que eran beneficios que se los retiraron en la administración de Jorge Abel López Sánchez. “La gran mayoría de todos los compañeros y ahora que nos enteramos que ya lo pagaron al grupo de policías y tránsitos de Guerreros Azules, el Ayuntamiento ya les pagó tres quincenas con sus quinquenios de mil pesos por quincena a cada elemento que está en ese grupo, más un retroactivo de dos mil pesos. Y no es posible que ellos sí ya tengan ese beneficio, siendo jubilados y pensionados como nosotros que somos, que a ellos sí se les haya dado ese beneficio y a nosotros no”.