$!Reclaman policías jubilados de Mazatlán trato ‘parejo’ en incentivos

Una comitiva representando a más de 600 policías y tránsitos jubilados y pensionados asistieron al Ayuntamiento de Mazatlán para preguntar por que no les está llegando los mismos beneficios que al grupo de Guerreros Azules, de “Quinquenas y retroactivos”, de mil pesos desde hace tres quincenas atrás, a partir de que presionaron para que la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez autorizara.
Gustavo Piña, policía jubilado al igual que tránsitos, llegó hasta la recepción donde despacha la Presidenta Estrella Palacios, pero no se encontraba, así que fueron atendidos por personal del área jurídica.
En entrevista, explicó que solo piden los mismos beneficios que la Presidenta otorgó al grupo de Guerreros Azules y que por Ley y Reglamento de activos y jubilados y pensionados tienen derecho.
“Por Ley, activos y jubilados y pensionados, los policías y tránsitos tenemos el beneficio, tenemos los quinquenios por ley, reglamento que se nos dio desde hace muchísimos años y se nos estaban pagando a todos en general”, contextualizó.
“Nosotros somos más de 600 elementos y ella (la Alcaldesa) declaró que si iba a pagar los quinquenios para todos, no dijo que para unos sí y otros no”, reclamó.
Citó que eran beneficios que se los retiraron en la administración de Jorge Abel López Sánchez.
“La gran mayoría de todos los compañeros y ahora que nos enteramos que ya lo pagaron al grupo de policías y tránsitos de Guerreros Azules, el Ayuntamiento ya les pagó tres quincenas con sus quinquenios de mil pesos por quincena a cada elemento que está en ese grupo, más un retroactivo de dos mil pesos. Y no es posible que ellos sí ya tengan ese beneficio, siendo jubilados y pensionados como nosotros que somos, que a ellos sí se les haya dado ese beneficio y a nosotros no”.
Así que le cuestionaron a la Alcaldesa que si existe alguna diferenciación del grupo al resto de los policías y tránsitos para no incluirlos: ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la igualdad? ¿por qué ellos sí y a nosotros no? ¿por qué ellos vinieron y le hacen una manifestación, le cierran el palacio municipal, le cierran las calles? A ellos sí. O cuál es la diferencia entre ellos y nosotros”.
Y agregó que son más de 600 elementos entre policía y tránsito, jubilados y pensionados que fueron contemplados hasta hoy para pagarles el beneficio.
“Declaró la Presidenta Municipal en un medio de comunicación que sí se les iba a pagar a los policías los quinquenios. No dijo, a tales sí y a tales no. Entonces, por lo tanto, tenemos ese derecho que nos procede. Si ellos se los dieron, también a nosotros nos los deben de dar”.
Reiteraron que solo piden trato igualitario.
“Trato parejo. Trato parejo y que no por el hecho de que no estamos en el grupo de los Guerreros azules, no quiere decir que no tenemos el derecho de ellos”.
Finalmente, le solicitaron a la Presidenta y al secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, que se destine el mismo beneficio y de manera retroactiva como ya se los dieron al grupo señalado.
La comitiva fue atendida por personal del área jurídica en privado para que no estuvieran visibles en el pasillo del Ayuntamiento.