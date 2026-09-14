Reclaman restricciones para ingresar a homenaje a pescadores víctimas del huracán Ismael

La restricción del acceso vehicular a la explanada de La Puntilla generó inconformidad entre familiares de los pescadores fallecidos durante el huracán Ismael, debido a que varios adultos mayores tuvieron que recorrer a pie una distancia considerable para asistir a la ceremonia por el 31 aniversario de la tragedia de 1995.

La situación se presentó en el acceso a la explanada de La Puntilla, donde se impidió el paso de vehículos por parte de elementos de la Secretaría de la Marina, por lo que algunos familiares llegaron después de iniciada la ceremonia debido a que tuvieron que trasladarse caminando hasta el lugar.

El hecho generó molestia entre los asistentes, por lo que Jacqueline Cisneros González, representante de las familias, se apartó del discurso que tenía preparado para manifestar públicamente su inconformidad ante la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el resto de las autoridades presentes.

Cisneros González explicó que entre las personas afectadas se encontraban adultos mayores que utilizan bastón, andadera u otros apoyos para caminar, por lo que no pudieron llegar oportunamente al lugar.

“Después de 31 años que han pasado desde 1995, hoy me siento más triste. Triste porque el día de hoy nuestros familiares no pudieron entrar aquí a la explanada. Muchas personas con bastón, mayores de edad, se quedaron allá afuera y no pueden estar aquí. La verdad es lamentable que haya pasado esta situación”, reclamó.

Asimismo, sostuvo que la ceremonia pertenece principalmente a quienes perdieron a un familiar durante el fenómeno natural y cuestionó que las condiciones de acceso limitaran su participación.

“Lo tengo que decir porque me llena de sentimiento que este evento, que es de nosotros, no pudieron estar aquí nuestras familias”, declaró.

Al concluir el acto, Cisneros González señaló que no se permitió el ingreso de vehículos a la explanada, a pesar de que las familias están integradas en su mayoría por personas de edad avanzada, destacando que es contradictorio organizar una conmemoración dedicada a las víctimas y establecer condiciones que dificultaran la asistencia de sus familiares.

“Todos los familiares de nosotros son personas grandes, adultas, que usan bastones. Se dieron cuenta de que el evento estaba solo, con puros funcionarios, porque nuestros familiares todavía no llegaban; venían caminando con bastón. Se me hace algo ilógico hacer un evento por quienes perdimos hace 31 años y que, siendo ya personas adultas, se hayan puesto esas condiciones”, manifestó.

La representante indicó que en el acceso se encontraban elementos de la Secretaría de Marina, aunque dijo desconocer de quién provino la instrucción para impedir el paso de los vehículos. Precisó que la ceremonia fue organizada por el Ayuntamiento de Mazatlán.

“En la entrada estaban los de la Armada, no sé de quién fueron las órdenes. El evento lo organiza el Ayuntamiento, efectivamente, pero es para los familiares que perdimos a alguien en aquel huracán Ismael de 1995”, comentó.

Además, agregó que, durante su protesta ante el micrófono, escuchó que la Alcaldesa pidió que se permitiera el ingreso de las familias, sin embargo, para entonces el acto ya había comenzado y muchos ya se habían trasladado a pie.

“Cuando tomo el micrófono en protesta se escucha que la Presidenta les dice que nos dejen pasar, cuando ya estaba empezado el evento”, comentó.

Cisneros González aseguró que en los 31 años durante los cuales se ha efectuado la conmemoración no se había presentado una restricción de este tipo, indicando que los familiares esperan esta fecha para recordar a las víctimas y participar en las actividades conmemorativas, por lo que consideró que estas acciones les quitaron protagonismo dentro de un acto dedicado a su pérdida.

“Jamás había pasado en 31 años. Es el primer año que pasa esto. Cada año nos sentimos contentos de que nuestros familiares sean recordados y de hacerles una misa libremente, como cada año. Hoy no; esa es mi molestia y el sentir de todos los familiares”, expresó.

De acuerdo con Cisneros González, 58 pescadores fallecieron en Sinaloa por el huracán Ismael, de los cuales 32 eran de Mazatlán, señalando que con el paso del tiempo también han muerto algunos de sus familiares y cada vez son menos quienes acuden a la ceremonia.

“Somos pocos los que quedamos y a esos pocos no nos dejan entrar. Entonces no sé para quién fue el evento, si para los funcionarios, para la Presidenta o para la Marina”, cuestionó.



Secretaria de Pesca respalda reclamo

Durante su intervención, Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, expresó su respaldo a la inconformidad planteada por Cisneros González al considerar que la conmemoración no debe limitarse a un acto protocolario ni estar destinada principalmente a la asistencia de servidores públicos.

“Debe ser más que un evento municipal, más que un evento de protocolo. Debe ser realmente algo significativo para el puerto y para las familias, no debe ser un evento lleno de funcionarios, sino de aquellos que lloran día con día la partida de sus seres queridos”, manifestó.

Guerra Mena pidió esperar a que los familiares llegaran y ocuparan sus lugares para continuar con la ceremonia, para posteriormente hacer un llamado a la empatía por parte de las autoridades ante aquellas personas que perdieron a un ser querido hace 31 años.

“Nosotros regresamos a nuestras casas con nuestras familias, con los que queremos, ellos no. Siempre van a tener un vacío en su corazón y en su familia. Vamos a esperar que la gente, que los familiares, tomen sus asientos. Bienvenidos a su evento, al evento de sus seres queridos”, dijo.

En contraste, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez no hizo referencia directa al incidente durante su intervención y continuó con la lectura del mensaje que tenía preparado para la conmemoración.

Por tal motivo, Cisneros González aseguró que, después de su protesta, ninguna autoridad municipal se acercó a los familiares para ofrecer una explicación o disculpa por las restricciones.

“Nadie fue para decirnos: ‘Discúlpenos, tuvimos que hacerlo por esto’ o ‘fue un protocolo de seguridad’. Lamentablemente, nadie”, puntualizó.