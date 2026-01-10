$!Reclaman vecinos pavimentación sin reparar drenaje colapsado en el fraccionamiento Estadio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras más de un año padeciendo graves complicaciones con el drenaje colapsado en sus viviendas, vecinos del fraccionamiento Estadio denunciaron que el Gobierno municipal realizó una obra de pavimentación en la calle Estadio, dejando de lado su promesa de que pronto arreglarían el tema del alcantarillado. Patricia Santos, vecina de la zona, explicó a Noroeste que después de varias denuncias y un reporte oficial, los colonos habían llegado a un acuerdo con Jumapam para que se les instalara una nueva línea en el alcantarillado; sin embargo, este sábado se encontraron con que se dio prioridad a trabajos de bacheos, lo cual generó su molestia.

Manifestaron que este reencarpetado es una obra inútil ahora, pues para arreglarles el drenaje tienen que volver a abrir el pavimento de esa misma calle. Además, también denunciaron que les estaban quitando sus vehículos estacionados con una grúa para llevar a cabo los trabajos, ya que ellos se opusieron desde temprano. “Estamos en la última calle pegada al estadio de beisbol, todo el drenaje está colapsado, está fracturado. Nosotros el año pasado ya habíamos hablado a la Jumapam, llegamos a un arreglo de que este año se iba a meter la nueva línea y nos arreglarían el drenaje. Casi todos los vecinos tenemos problemas del drenaje, o sea, tenemos que bajarle al baño y luego con una bomba, porque estamos colapsados”, contó Patricia.

“Entonces ahorita llega una obra donde están asfaltando la calle y, si no estás de acuerdo, te quitan los carros con una grúa y los ponen a la calle aledaña, para manera de que ellos puedan encarpetar; nos dicen que vienen del Ayuntamiento. Hay personal de la Jumapam que ni siquiera estaban enterados de lo que estaban haciendo aquí. Es una obra ‘dioquis’ que están haciendo porque cuando abran aquí para meter la nueva tubería, pues desde luego que van a tener que abrir otra vez”. Añadió que muchas veces las autoridades les han dicho que no tenían presupuesto para resolver el problema del alcantarillado, pero hoy resulta que sí lo tienen para reencarpetar la calle, por lo que hace un llamado para que se cumpla la promesa y puedan vivir sin la contaminación del desagüe desbordado.