$!Recolecta Ecología 76 costales de residuos tras nueva limpieza en manglares de Mazatlán

En un nuevo esfuerzo por librar a los espacios naturales de basura y desechos, el programa “Mazatlán te quiero limpio” del Gobierno Municipal, llegó este sábado a la zona de manglares de la avenida Juan Pablo II, frente a la colonia 12 de mayo, donde se lograron recolectar hasta 76 costales de residuos. Esta jornada de limpieza fue encabezada por el equipo de Ecología Municipal, junto a varios voluntarios que madrugaron para adentrarse al mangle y recoger todo tipo de desechos de la vegetación y faldas del estero, tales como botellas, recipientes de unicel, madera y hasta muebles viejos.





Monserrat Cortés, directora de Ecología, mencionó que durante la limpieza se pudo aprovechar la marea baja del estero para retirar los residuos más dañinos, algo que sin duda costó trabajo para quitarlos del lodo; sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto se logró de buena forma. “Fíjate que hicimos la jornada hoy con voluntarios de la Cervecería Pacífico; estuvimos trabajando como 100, 150 metros en 40, 50 minutos. Recolectamos 76 costales de residuos, privilegiando siempre la recolección del plástico que es lo que genera con su degradación microplásticos y es de lo que queremos retirar del ecosistema”, indicó Cortés Echeagaray.



