$!Recolecta Ecología 76 costales de residuos tras nueva limpieza en manglares de Mazatlán

En un nuevo esfuerzo por librar a los espacios naturales de basura y desechos, el programa “Mazatlán te quiero limpio” del Gobierno Municipal, llegó este sábado a la zona de manglares de la avenida Juan Pablo II, frente a la colonia 12 de mayo, donde se lograron recolectar hasta 76 costales de residuos.
Esta jornada de limpieza fue encabezada por el equipo de Ecología Municipal, junto a varios voluntarios que madrugaron para adentrarse al mangle y recoger todo tipo de desechos de la vegetación y faldas del estero, tales como botellas, recipientes de unicel, madera y hasta muebles viejos.
Monserrat Cortés, directora de Ecología, mencionó que durante la limpieza se pudo aprovechar la marea baja del estero para retirar los residuos más dañinos, algo que sin duda costó trabajo para quitarlos del lodo; sin embargo, gracias al esfuerzo conjunto se logró de buena forma.
“Fíjate que hicimos la jornada hoy con voluntarios de la Cervecería Pacífico; estuvimos trabajando como 100, 150 metros en 40, 50 minutos. Recolectamos 76 costales de residuos, privilegiando siempre la recolección del plástico que es lo que genera con su degradación microplásticos y es de lo que queremos retirar del ecosistema”, indicó Cortés Echeagaray.
“Nosotros tratamos siempre de poner nuestro esfuerzo, ya sea con el programa ‘Cuidemos los manglares’ o aquí en la campaña de limpieza de ‘Mazatlán Te quiero Limpio’; también ya sea cerca de las costas, porque estamos alineados en la Estrategia Nacional de Limpieza de Playas y Costas, entonces nos abona también a seguir subiendo los indicadores ahí”.
Tras acabar con la limpieza y juntar los 76 costales para que fueran retirados por Aseo Urbano, Cortés reiteró la invitación a que las personas se sumen a la jornada de limpieza y puedan ver todo el daño que genera el desperdicio de sus residuos en los ecosistemas naturales de Mazatlán.
“Siempre decimos que no es simplemente una campaña de limpieza, sino que tratamos de generar conciencia o motivar a que vengan; que vivan el problema, que vean la realidad de lo que generan nuestros hábitos de consumo y el consumo de plásticos de un solo uso, que al no hacer la disposición adecuada, pues viene a parar en estos sitios, que sabemos, de aquí van directo al mar y después ocurren taponamientos en la parte de los canales debido a los residuos”.