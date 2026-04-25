$!Recolecta MazConCiencia hasta 300 kilos de basura en manglar de la Isla de la Piedra

Con el objetivo de preservar los ecosistemas costeros libres de residuos y otros contaminantes, la organización MazConCiencia llevó a cabo este sábado una nueva jornada de limpieza en el manglar de la Isla de la Piedra, donde logró recolectar cerca de 300 kilos de basura. La actividad contó con la participación de 35 voluntarios, quienes desde temprana hora partieron del embarcadero para internarse en esta zona natural protegida. Esto, también como parte del Día Internacional de la Madre Tierra que fue esta semana.





A la jornada se sumaron elementos de la Secretaría de Marina, así como estudiantes del Instituto Tecnológico de Mazatlán, quienes colaboraron equipados con guantes, bolsas y herramientas para la recolección de desechos. Durante la limpieza, los participantes retiraron principalmente botellas de plástico, utensilios desechables, bolsas con basura acumulada y grandes cantidades de poliestireno. Además, llamó la atención la presencia de materiales de refrigeración, cuya procedencia en el área no pudo ser explicada.



