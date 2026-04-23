$!Recolectan 4.3 toneladas de tapitas en la Federal 3, en Mazatlán

Alumnos de la Federal 3 de Mazatlán superaron por mucho la meta de 4.3 toneladas de tapitas recolectadas. Este día cerraron la segunda colecta de tres meses que la Institución lleva a cabo buscando fomentar la cultura del altruismo entre 800 jóvenes aportando a causas tan vulnerables. La comunidad escolar de la Secundaria General N.3 Genaro Estrada y vecinos recolectaron 4.3 toneladas de tapitas para donar a “Casa Valentina”, con 19 años de ayudar a mil 300 niños con cáncer y sus familias con hospedaje, transporte y alimentación en Sinaloa. La campaña de ‘Tapitas con causa” reunió no sólo plásticos empatía, pues cada tapa y participación, tiene detrás una historia de compartir y transformar.







“Ser parte de esta gran causa que unió a estudiantes, docentes y vecinos en una sola misión es de gran orgullo”, resaltó en su mensaje la directora de la institución, Marlén de Jesús Silva tras agradecer a todos los involucrados. López Rojo, presidente y fundadora de “Casa Valentina” recibió el donativo como un acto por demás significativo, porque no solo celebraron la entrega, sino la capacidad de unirse por una causa que toca vidas reales. A la par, se hizo una colecta de Libros, también para contribuir a la lectura de niños que no cuentan con posibilidades económicas.





