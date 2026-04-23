$!Recolectan 4.3 toneladas de tapitas en la Federal 3, en Mazatlán

Alumnos de la Federal 3 de Mazatlán superaron por mucho la meta de 4.3 toneladas de tapitas recolectadas.
Este día cerraron la segunda colecta de tres meses que la Institución lleva a cabo buscando fomentar la cultura del altruismo entre 800 jóvenes aportando a causas tan vulnerables.
La comunidad escolar de la Secundaria General N.3 Genaro Estrada y vecinos recolectaron 4.3 toneladas de tapitas para donar a “Casa Valentina”, con 19 años de ayudar a mil 300 niños con cáncer y sus familias con hospedaje, transporte y alimentación en Sinaloa.
La campaña de ‘Tapitas con causa” reunió no sólo plásticos empatía, pues cada tapa y participación, tiene detrás una historia de compartir y transformar.
“Ser parte de esta gran causa que unió a estudiantes, docentes y vecinos en una sola misión es de gran orgullo”, resaltó en su mensaje la directora de la institución, Marlén de Jesús Silva tras agradecer a todos los involucrados.
López Rojo, presidente y fundadora de “Casa Valentina” recibió el donativo como un acto por demás significativo, porque no solo celebraron la entrega, sino la capacidad de unirse por una causa que toca vidas reales.
A la par, se hizo una colecta de Libros, también para contribuir a la lectura de niños que no cuentan con posibilidades económicas.
Ariana Aguirre, maestra de Formación Cívica y Ética en la Federal 3, explicó que este jueves se llegó a la culminación del proyecto que trabajaron varios meses y es el segundo año consecutivo que lo hacen con la idea es que los alumnos puedan fomentar valores como la empatía, la solidaridad y aunado a eso, el cuidado al medio ambiente que es algo de vital importancia ahorita.
“Estamos sembrando en ellos esta semillita y que se la lleven a un futuro porque crean hábitos. En estos meses nos hemos podido dar cuenta de que de verdad lo hacen, tenemos anécdotas de ellos que cuando les sembramos esta semillita del apoyo a causas sociales, que en este caso, pues es para Casa Valentina, un hogar para niños con cáncer y se motivan”.
Además, destacó la participación de todos los docentes y de la comunidad de vecinos de los alrededores y de padres de familia.