$!Recolectan 663 kilos de basura en la Playa Delfín, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 663 kilogramos de basura fueron recolectados en Playa El Delfín, en Mazatlán, tras participar en la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030”.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Ayuntamiento de Mazatlán, continúa con su participación en la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030”, en Mazatlán, Sinaloa.

Se informó que lo anterior se llevó a cabo en la “Playa Delfín”, de Mazatlán, donde personal naval apoyó brindando seguridad perimetral; asimismo, realizó actividades de limpieza, logrando recolectar 663 kilogramos de basura.