$!Recolectan 663 kilos de basura en la Playa Delfín, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un total de 663 kilogramos de basura fueron recolectados en Playa El Delfín, en Mazatlán, tras participar en la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030”.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Cuarta Región Naval en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Ayuntamiento de Mazatlán, continúa con su participación en la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030”, en Mazatlán, Sinaloa.
Se informó que lo anterior se llevó a cabo en la “Playa Delfín”, de Mazatlán, donde personal naval apoyó brindando seguridad perimetral; asimismo, realizó actividades de limpieza, logrando recolectar 663 kilogramos de basura.
De esta manera, la Secretaría de Marina contribuye a la mejora y mantenimiento de la imagen urbana, orden y limpieza de los espacios públicos recreativos con el propósito de que la población haga uso de los espacios públicos.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México mantiene su compromiso con la población civil y coadyuva con los diversos órdenes de gobierno, en beneficio de México.