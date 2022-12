$!Recolectan en Mazatlán regalos y kits médicos para niños con cáncer

“También se les apadrina con un kit médico que ellos necesitan para poder llevar a cabo sus terapias, muchas veces los niños pierden la quimioterapia porque no tienen ese kit médico, entonces el padrino les regala el kit médico y el regalo”.

“Ya hay muchos padrinos que nos siguen apoyando, manejamos un chat donde los padrinos no se salen y nos siguen apoyando, otros que se suman, porque desgraciadamente la lista de niños que requieren apoyo sigue creciendo, el año pasado eran como 100 niños menos y este año si se nos fue muy para arriba la lista, actualmente son como 370 niños en total, entre el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el IMSS”.

“Exhortamos a los padres a que atiendan y chequen los “foquitos rojos” y cuiden la alimentación de sus hijos. El pasado mes de noviembre llegaron nueve niños recién diagnosticados al Hospital Pediátrico y dos de ellos murieron, yo no entiendo como es que llegaron a una situación tan avanzada, eran adolescentes, yo no puedo creer que no hayan tenido síntomas de nada”.