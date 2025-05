$!Recolectan entre 700 y 800 kilos de desechos plásticos en el manglar de la Isla de la Piedra

“El llamado es el mismo que yo siempre hago. Por favor, ciudadano, esta es nuestra casa. No nos acostumbremos ni normalicemos vivir entre la basura. El problema de la contaminación va desde el sistema de consumo que tenemos, desde la mala recolección de la basura, desde las personas que van y buscan materiales para reciclar y que la desbaratan, desde la persona que no hace caso, que no más avienta, que no dispone bien de sus residuos”.

Tras más de una hora de limpieza, se recolectaron alrededor de 800 kilos de plásticos que fueron llevados con el comisario de la Isla de la Piedra, quien apoyó a MazConCiencia con el traslado en un remolque para llevarse esa basura hasta un camión recolector que pasará por ella, así lo explicó Sofía Trejo.

“Sí, hemos estado recogiendo, la primera vez fueron como 800 kilos, la segunda vez fueron 4 toneladas, habíamos aquí 140 personas y la Marina nos ayudó muchísimo con personal y con un camión de remolque que nos ayuda a llevarnos la basura; la tercera vez igual fueron más de 700 kilos y hoy venimos con la consigna de que es puro plástico, así que serían otros 700, 800 kilos, pero de puro plástico, porque el plástico no pesa”.