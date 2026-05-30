$!Recolectan más de 400 costales de basura en jornada de limpieza en la Sánchez Celis

MAZATLÁN._ Más de 400 costales de basura fueron los que se recolectaron durante la más reciente jornada del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, desarrollada en la colonia Sánchez Celis, donde vecinos y autoridades sumaron esfuerzos para mejorar la imagen urbana y prevenir problemas de salud ante la cercanía de la temporada de lluvias.

Los trabajos se concentraron principalmente en la limpieza de calles, banquetas, áreas verdes y espacios públicos, donde se retiraron residuos acumulados que representaban un foco de contaminación para la zona.

Durante la jornada, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que estas actividades buscan no solamente retirar basura de los espacios públicos, sino además generar conciencia entre la población sobre la importancia de mantener limpias las colonias y colaborar en el cuidado del entorno.

“Esta es la jornada número 31 de ‘Mazatlán Te Quiero Limpio’, un programa donde además de limpiar espacios públicos buscamos generar conciencia para que nos ayuden a mantenerlos limpios”, comentó.