$!Recolectan más de 400 costales de basura en jornada de limpieza en la Sánchez Celis

MAZATLÁN._ Más de 400 costales de basura fueron los que se recolectaron durante la más reciente jornada del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, desarrollada en la colonia Sánchez Celis, donde vecinos y autoridades sumaron esfuerzos para mejorar la imagen urbana y prevenir problemas de salud ante la cercanía de la temporada de lluvias.
Los trabajos se concentraron principalmente en la limpieza de calles, banquetas, áreas verdes y espacios públicos, donde se retiraron residuos acumulados que representaban un foco de contaminación para la zona.
Durante la jornada, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez señaló que estas actividades buscan no solamente retirar basura de los espacios públicos, sino además generar conciencia entre la población sobre la importancia de mantener limpias las colonias y colaborar en el cuidado del entorno.
“Esta es la jornada número 31 de ‘Mazatlán Te Quiero Limpio’, un programa donde además de limpiar espacios públicos buscamos generar conciencia para que nos ayuden a mantenerlos limpios”, comentó.
En este sentido, Palacios Domínguez destacó que este programa ha logrado consolidarse como una de las principales estrategias de mejoramiento urbano del municipio, debido a la participación conjunta de dependencias municipales, instituciones educativas, asociaciones civiles y ciudadanos.
“Además de limpiar, buscamos detectar factores en los que podamos ayudar a la gente, como fugas de agua o dudas que tengan sobre los servicios de Jumapam”, expresó.
Para esta jornada de limpieza, se destacó la participación de los habitantes de la colonia, quienes aprovecharon la actividad para realizar labores de descacharrización en sus viviendas, donde decenas de familias sacaron a la vía pública muebles viejos, electrodomésticos, llantas y otros objetos que permanecían almacenados en patios y azoteas.
Esta acción cobró especial relevancia ante la cercanía de la temporada de lluvias, ya que la eliminación de estos artículos ayuda a prevenir la formación de criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.
De acuerdo con cifras compartidas por Palacios Domínguez, desde el arranque del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio” se han retirado cerca de 47 mil 950 costales de basura en distintos puntos del municipio, incluyendo playas, canales pluviales, colonias y comunidades rurales.
“Con este programa ya llevamos mil 584 metros públicos intervenidos, lo que representa alrededor de 227 camiones de volteo y cerca de 47 mil 950 costales de basura retirados”, declaró.
“Hemos retirado residuos de canales pluviales, playas, zona rural, colonias y espacios públicos en general”.
Finalmente, la Acaldesa señaló que estas acciones buscan mantener en mejores condiciones tanto la zona urbana como la rural del municipio, al tiempo que promueven una mayor conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos, la prevención de enfermedades y la protección del medio ambiente.