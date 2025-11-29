$!Recolectan más de 400 kilos de basura tras nueva jornada de limpieza en el manglar de la Isla de la Piedra

Gracias a la ayuda de 70 voluntarios y algunos elementos de la Secretaría de Marina, el equipo de MazConciencia logró recolectar hasta 420 kilos de basura del Manglar ubicado en la Isla de Soto (Isla de la Piedra), tras una nueva jornada de limpieza realizado esta mañana. Desde muy temprano, Sofía Trejo y sus allegados zarparon en lanchas para llevar a cabo la misión de limpieza y concientización ambiental número seis en lo que va del año. De estos trabajos se consiguieron hasta 90 bolsas llenas de plásticos, lo cuales dejarán de contaminar el área por un tiempo.







“La verdad nos fue de maravilla. Había muchísima basura después de esta temporada de lluvia; entonces estamos iniciando de cero prácticamente aún después de las cinco jornadas anteriores, en donde sacamos más de 8 toneladas de basura durante los meses de febrero y junio. Es por eso que nos marcamos la meta de sacar solo los platicos por esta ocasión”, indicó Trejo Lemus.





