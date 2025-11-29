$!Recolectan más de 400 kilos de basura tras nueva jornada de limpieza en el manglar de la Isla de la Piedra

Gracias a la ayuda de 70 voluntarios y algunos elementos de la Secretaría de Marina, el equipo de MazConciencia logró recolectar hasta 420 kilos de basura del Manglar ubicado en la Isla de Soto (Isla de la Piedra), tras una nueva jornada de limpieza realizado esta mañana.
Desde muy temprano, Sofía Trejo y sus allegados zarparon en lanchas para llevar a cabo la misión de limpieza y concientización ambiental número seis en lo que va del año. De estos trabajos se consiguieron hasta 90 bolsas llenas de plásticos, lo cuales dejarán de contaminar el área por un tiempo.
“La verdad nos fue de maravilla. Había muchísima basura después de esta temporada de lluvia; entonces estamos iniciando de cero prácticamente aún después de las cinco jornadas anteriores, en donde sacamos más de 8 toneladas de basura durante los meses de febrero y junio. Es por eso que nos marcamos la meta de sacar solo los platicos por esta ocasión”, indicó Trejo Lemus.
La líder de MazConciencia señaló que estas activaciones no podrían ser posibles sin la ayuda de algunos voluntarios provenientes de empresas como Indistrias Marino, MazSardina o Ricos Café; además de estudiantes de UPSIN y personal CIO del Gran Acuario Mazatlán “Mar de Cortés”, quienes también fueron parte de la expedición este día.
Explicó que el gran reto después de la limpieza, sigue siendo el darle un destino final a toda la basura recolectada, acción para lo que fue requerido el camión de volteo de la Marina, pues cabe recordar que dicho Manglar de encuentra bajo la supervisión de Semarnat.
Trejo informó además que la siguiente jornada de limpieza que tendrá MazConciencia, será el próximo 27 de diciembre, con la cual buscan cerrar el año con los mejores resultados: “Nos falta una, y vamos a ver qué tanto logramos sacar antes de que termine el año”, dijo.