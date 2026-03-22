$!Recolectan más de 470 kilos de basura en jornada de limpieza en el Faro Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el fin de generar conciencia sobre el cuidado de espacios naturales, la Secretaría de Turismo, a través del programa “Eco Sinaloa: playas, costas y destinos limpios”, realizó este domingo su primera jornada de limpieza en la escollera del Faro Mazatlán, donde se recolectaron 473 kilos de basura y residuos. La actividad contó con la participación de más de 200 voluntarios de tour operadores, personal de Semarnat, Guardia Nacional, Acuario, Sectur, Asipona, iniciativa privada y estudiantes de instituciones como CBTIS, Cobaes, Upsin y otros invitados.









Durante la jornada de limpieza, que inició después de las 07:30 horas, se recogieron 248.9 kilos de desechables en general; 147.2 kilos de vidrios y recipientes; 60.9 kilos de residuos PET (plásticos y empaques) y 16.5 kilos de aluminios (latas y envolturas). En busca de dejar un mensaje a las juventudes, los brigadistas mostraron su mayor esfuerzo al adentrarse en los faldones del Cerro del Crestón y acercarse a la costa para recolectar todos los residuos que se incrustan en las piedras y luego parten al mar, contaminando el ecosistema marítimo.









Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Turismo, destacó la importancia de llevar el programa “Eco Sinaloa: Playas, Costas y Destinos Limpios 2026” a todos los rincones del estado, con el fin de que tener aseados sus espacios naturales y así sea una característica positiva que puedan ver los turistas al visitarlos. “Cuando hablamos de turismo regenerativo, no es que tenga yo que poner más botes, es que uno tenga la conciencia de que esa basura que tú generaste te la lleves contigo; porque también es importante entender que el destino final de los residuos, específicamente residuos sólidos, no siempre cada municipio tiene la capacidad de hacerlo”, dijo la funcionaria. “Sabemos que somos un destino con vocación turística, que vivimos, todos los mazatecos de manera directa e indirectamente. Entonces, sin un medio ambiente, sin un entorno bonito, limpio, no va a haber turismo, porque a eso viene quienes nos visitan a disfrutar de la geografía maravillosa que tenemos en Sinaloa y especialmente hoy en Mazatlán”.









Jáuregui Ibarra señaló que todo lo recolectado en la jornada sería llevado por distintas asociaciones para su reciclaje y mejora del medio ambiente. Mientras que la siguiente jornada de limpieza por parte de Semarnat y voluntario se estaría llevando a cabo durante la siguientes semanas con sede por confirmar.