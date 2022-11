$!Recomienda PC Mazatlán no preparar alimentos en los panteones por la falta de higiene

Agregó que el martes, Día de Todos los Santos, a los panteones de Mazatlán acudieron cerca de 3 mil 400 personas y se brindaron cuatro atenciones médicas, una de ellas a una persona que la picó una abeja.

Pero se prevé que este miércoles la afluencia de personas será más concurrida a los camposantos para visitar las tumbas de sus seres queridos que ya fallecieron.

Dijo que no se permite el ingreso de bebidas alcohólicas y se recomienda no preparar alimentos en los camposantos pues todos saben que estos lugares no son muy higiénicos y se recomienda ingerir los alimentos lo antes posible para que no se echen a perder.