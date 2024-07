MAZATLÁN._ A pesar del gran calor que se vive en Mazatlán por la altas temperaturas y humedad, dentro de muy poco llegarán las temporadas de ciclones y huracanes, por lo que desde Protección Civil alertan a la ciudadanía sobre el cuidado de la basura para evitar problemas en la calle durante esas fechas.

Ignacio Rochín de Protección Civil incitó a los adultos y jóvenes del puerto sobre no tirar basura y acumular desechos durante las próximas lluvias, así como tomar medidas necesarias para cuando haya mal tiempo.

“Es importante no sacar la basura cuando no pasa el camión, hay que tener eso muy pendiente, se deben tener un horario y respetarlos para botar los desechos. La basura que tengamos no tirarla a la calle cuando no sea necesario y sobre todo cuidarse de no salir en tiempos duros o cuando se anuncien pronósticos de lluvias, cuidarse mucho sobre todo”, explicó.

“Sabemos que la basura es una de las partes principales de taponamiento de alcantarillas, arroyos, registros fluviales y es por eso que hay que tomar medidas con ese aspecto de las lluvias, seguir los lineamientos y ayudarnos entre todos para evitar cualquier problema o accidente futuro”, añadió.

Sobre el pronóstico de lluvia para los siguientes días y semanas, Rochín mencionó que en el portal web del Sistema municipal de Protección Civil están actualizando cada 4 horas para mantener a los ciudadanos bien informados. Actualmente el pronóstico dice que Mazatlán tendrá este fin de semana mañanas mayormente soleadas, mientras que por la tarde el clima estará parcialmente nublado.

Por último, el Rochín se mostró feliz por haber sido parte del Cangrejo de Radio Aficionados en representación del director Eloy Ruiz, pues calificó a dicho sindicato como un parte importante para que Protección Civil existiera en un principio por su ayuda.

“Estamos muy agradecidos por la invitación aquí al Congreso de Radio Aficionados; son una gran familia, respetuosa y gracias a ellos también formaron parte para que Protección Civil existiera por la colaboración radiofónica que brindan. Muchas gracias y felicidades a todos por este evento”, manifestó.