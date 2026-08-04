Recomienda Sistema Anticorrupción a Gobierno de Mazatlán que transparente permisos de construcción

El Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción espera la respuesta del Gobierno de Mazatlán a las recomendaciones que le presentó de implementar un micrositio para transparentar todos los permisos de construcción y otro para difundir todo lo relacionado con el sirio Ramsar Verde Camacho.

“Le pedimos a la Presidenta Minerva Osuna una reunión de trabajo para revisar el tema de las recomendaciones que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción envió al Ayuntamiento de Mazatlán el 3 de junio pasado pidiéndole que transparente de manera proactiva, georreferenciada y en formato de datos abiertos todos los permisos de construcción que se dan en Mazatlán”, dijo la presidenta de dicho Comité, Raquel Zapíén Osuna.

“Y que haga otro micrositio con el mismo fin para el polígono del sitio Ramsar El Verde Camacho con la finalidad de que cualquier persona pueda acceder a esos datos”.

Precisó que esta información por Ley ya es pública, el Ayuntamiento de Mazatlán ya publica todas sus licencias, todos los permisos de construcción y cambios de uso de suelo, los cuales se suben a la Plataforma Nacional de Transparencia que no es muy amigable con los usuarios, por lo que si no cuentan con ciertas habilidades difícilmente dan con esta información y si dan con ella la encuentran de manera parcial.

“De tal manera que para transparentar esta información y facilitar que la ciudadanía vigile cómo el Gobierno Municipal administra el territorio, cómo, en dónde y por qué da permisos de construcción, estamos pidiendo que esa información que ya se publica en la Plataforma Nacional de Transparencia la agarre, la ponga en un micrositio de manera georreferenciada, a través de mapas interactivos para que las personas puedan de manera más fácil ubicar de manera espacial en dónde se dieron esos permisos de construcción”, continuó en entrevista.

“Y que pueda vigilar si esos permisos son respetuosos con los instrumentos de planeación, con los planes y programas de ordenamiento territorial y urbano y ecológicos vigentes y que sean también congruentes con los Atlas de Riesgo”.

Recalcó que se está haciendo esa petición al Municipio porque la corrupción no se limita al manejo de recursos públicos o a la ejecución de la obra pública, sino que tiene muchos rostros, muchas formas de manifestarse y la gestión territorial es una de ellas.

“Históricamente en Mazatlán se han dado permisos de construcción y cambios de uso de suelo en zonas que eran o para conservación ecológica, o que eran zonas inundables, o que eran zonas propensas a deslaves y con el paso de los años esto ha provocado que Mazatlán cada vez sea más inundable, la mala gestión del territorio provoca que Mazatlán sea más inundable”, subrayó.

“Entonces la corrupción asociada a la gestión de suelo es una corrupción que puede provocar la pérdida de vidas humanas, por lo tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción el 27 de mayo aprobó en sesión ordinaria enviarle al Ayuntamiento de Mazatlán esas dos recomendaciones, no son vinculantes, quiere decir que no está obligado a cumplirlas”.

Sin embargo, dijo que eso no significa que no las deba de cumplir y por ley el Ayuntamiento de Mazatlán tiene hasta el 19 de agosto del presente año para responder si acepta o no estas recomendaciones y su respuesta debe ser por escrito.

Ante declaraciones recientes de la Alcaldesa provisional de que prefiere que se ponga en vez de micrositios se ponga en marcha un Visor Urbano que ya elabora el Instituto Municipal de Planeación, Zapién Osuna expresó que a nivel nacional e internacional existen muchos micrositios por parte de entes públicos, el Implan de Ahome tiene uno desde hace muchos años y que ha ganado incluso premios por transparencia a nivel nacional.

“El Implan Mazatlán está trabajando en un Visor Urbano, según es lo que informó la directora Leticia Alvarado, están ya muy avanzados en la creación de este Visor Urbano, que es un micrositio, sin embargo, el Implan está creando este Visor Urbano para poner a disposición del público los instrumentos de planeación digitalizados, que tú puedas entrar y en un mapa darle clic y que te diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer”, continuó.

“El Visor Urbano que está creando el Implan se está creando con una visión de transparentar los instrumentos de planeación y lo que nosotros estamos pidiendo se está pidiendo bajo una lógica de prevenir la corrupción y de que el Gobierno rinda cuentas y que la ciudadanía vigile al Gobierno”.