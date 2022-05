Reconoce Alcalde de Mazatlán que no habla con el titular de Seguridad Pública

En Mazatlán se mantiene el desencuentro entre el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, pero eso no afecta el quehacer de dicha corporación, aseguró el propio Presidente Municipal.

Agregó que hasta este sábado no le han dado informes de la investigación que se realiza a dicho mando policial sobre el que presuntamente no actuó ante un desalojo en el Fraccionamiento Hacienda del Valle, donde hubo actos de violencia y pese a que le pidieron actuar, no cumplió.

“No, me han dado informes todavía, en el nuevo Reglamento que hicimos (de la Unidad de Asuntos Internos de la SSPM) pueden durar hasta 90 días (en la investigación), pero no es lo idóneo que duren tanto, lo idóneo es que en cuanto tengan resultados nos lo digan y se haga lo que se tiene que hacer”. añadió en entrevista.

Benítez Torres precisó que hasta el momento Alfaro Gaxiola sigue como titular de la SSPM.

“Sigue igual, la verdad es que yo no lo recibo, doy instrucciones, él tiene gente ahí que colabora con él, le doy instrucciones directas a otras personas”, continuó el Alcalde y aseguró que eso no afecta la seguridad en el municipio.

“No, usted puede ver que no pasa nada (no afecta la seguridad), hay mandos (que trabajan con los elementos en la seguridad), claro que sí, todos, nada más él no”.



- Alcalde, ¿lo tiene vetado aquí en la Presidencia?

- Pues yo no lo busco, ni él me busca.



Tras el desalojo que encabezó personal judicial en el Fraccionamiento Hacienda del Valle, el Alcalde decidió no invitar al titular de la SSPM a la conferencia de prensa donde se dio a conocer el resultado de la Semana de Pascua, en la que se llevó a cabo la Semana de la Moto, porque dijo en todo molesto que le envió un oficio donde le manifestó que estaba el desacuerdo con dicho mando porque no cumplió con su responsabilidad en ese caso.

Días después el Alcalde también dio a conocer que le pidió a Alfaro Gaxiola otorgar ascensos a elementos que llevan varios años en la corporación preventiva y ya son mayores de edad, pero presuntamente en lugar de ello se los dio a su hija, a su yerno y familiares.

Por su parte el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Édgar González Zataráin, también dio a conocer públicamente en esos mismos días que se tienen al menos 23 denuncias de presunta venta de grados en dicha corporación preventiva entre 50 mil y 80 mil pesos, lo que ya es investigado por el Órgano Interno de Control.

Gaxiola Zamora negó que no haya actuado en el caso del desalojo en mención, ya que aseguró que sí lo hizo respetando los derechos humanos de las personas.

También expresó que él no está facultado para otorgar ascensos en la corporación y manifestó que le falsificaron su firma.