Mazatlán vive actualmente una situación de emergencia en materia de seguridad, no por enfrentamientos a balazos entre grupos delictivos, sino por el incremento de privaciones de la libertad de varias personas en los últimos días, pero siempre se busca que esté más seguro este puerto, reconoció el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Siempre hay que estar solicitando, siempre hay que estar buscando que esté más seguro Mazatlán, siempre hay que buscar que haya más operativo en estos tiempos, si lo hacemos normal cuando hay un evento, en los eventos que requieren mucha (seguridad) como el Carnaval, pues ahora con más razón que tenemos esta situación de emergencia, porque es una situación de emergencia y hay que atenderla y hay que darle seguridad a los ciudadanos y hay que tener más operativos y hay que tener más personal”, expresó González Zataráin.

”En materia de seguridad pública es emergencia resguardar a las actividades de la ciudad, es que siga, que no se paralice la ciudad, hay que resguardar esa parte, la emergencia es en el sentido de decir vamos manteniendo activa la ciudad, que todo el tema de las actividades turísticas, comerciales, de transporte se mantengan con seguridad, sobre todo esa parte con seguridad porque tampoco le estamos pidiendo en que la gente salga cuando no tenga que salir, hay que evitarlo”.

Expuso que la noche del jueves salió a realizar un recorrido por la ciudad y notó menos tráfico vehicular que otros días porque la población tiene miedo.

”De hecho ayer en la noche nosotros hicimos unos rondines, había poco vehículo en la calle, por qué, porque la población tiene temor y yo creo que eso hace que te repliegues también, sobre todo por estos hechos (las privaciones de la libertad por parte de grupos armados), no es por enfrentamientos, no es porque hayan ido a agredir a alguien, esto es lo que ha permitido, es lo que ha provocado que se esté dando ese tipo de psicosis, de temor”, continuó.

”En el caso de ayer salimos nosotros a verificar temas de alumbrado y temas de unos trabajos de asfalto que se están haciendo en calle, siempre salgo, hago mis recorridos en la noche sobre todo en el tema de alumbrado y cuando hay algunos problemas de drenaje y socavones”.

El Alcalde recalcó que ante los hechos lamentables que han estado sucediendo en Mazatlán, que obviamente alertan y preocupan no se desestiman, es un tema que si bien es cierto en algunos casos que son más claros, que hay denuncia, que hay búsqueda, que incluso sus familiares con justa razón salen a manifestarse y a expresar su dolor y su sentir el Ayuntamiento de está solidarizando con ellos.

”El día de ayer contactamos ya algunas familias de algunos desaparecidos, el día de mañana nos reuniremos con tres familias más, hoy nos reunimos con estas dos familias que por supuesto es nuestro deber escucharlos, encauzarlos, asesorarlos en lo que podamos y apoyarlos en lo que tengamos que apoyar, ahorita se les atendió, se les dio la opción de seguridad, se les contactó con el vicefiscal, hable personalmente con el vicefiscal delante de ellos para que nos los atienda, los atienda debidamente y les den un seguimiento puntual a todos los casos, pero estos que hoy atendimos van a ser recibidos en este momento por el vicefiscal, los acompaña la Secretaria del Ayuntamiento, no van sólos”, continuó.

Lo anterior tras una manifestación que hicieron cerca del mediodía de este este viernes familiares de Alejandro Trujillo, quien fue privado de la libertad por hombres armados en un centro de rehabilitación de este puerto el pasado 23 de septiembre y de Nery Alejandro Villalobos, privado de la libertad un día antes en su domicilio y los responsables regresaron después a llevarse sus dos vehículos, de acuerdo con lo que manifestaron familiares.

El Alcalde también dio a conocer que en la ciudad y en la zona rural hay reforzamiento de seguridad y prueba de ello es que la noche del jueves elementos de la Guardia Nacional que se encontraron con integrantes de un grupo delictivo en el área de El Tecomate de Siqueros fueron agredidos y se registró un enfrentamiento que resultó con dos civiles muertos.

Expresó que del sábado a la fecha se han incrementado los reportes de personas privadas de la libertad en Mazatlán y de ese día hacia atrás se hablaba de conflictos, de enfrentamientos, pero en este último sentido sí está tranquilo en municipio.

”Ya hemos tenido hechos, ayer por lo menos allá en la zona rural se dio un enfrentamiento de la Guardia Nacional, pero ya es el Gobierno que está actuando, son distintos, pero en cuanto a enfrentamientos y todo ese tema no podemos decir que no, yo no he dicho que no pasa nada, he dicho que está tranquilo en cuanto a confrontaciones, enfrentamientos y estos casos (de privaciones de la libertad) empezaron a preocupar bastante en cuanto se dieron a notar y cuándo se dieron a notar, los casos más sonados son del sábado para acá”, reiteró.

”No solamente aclararle (a la ciudadanía), advertir de que tome sus precauciones, sobre todo los jóvenes que andan en la madrugada o andan en zonas que pueden ser de riesgo, muy alejadas, las orillas o cualquier cuestión que tengan personal, pues evitar salir, si tienen algún tema personal porque en muchas ocasiones, no digo que ellos, puede haber alguien que tenga algún pendiente y que también eso lo va exponer, alertas a la población que esto está sucediendo y que sí tenemos que cuidar a nuestros hijos, a los jóvenes, ésto preocupa, no es un no pasa nada”, afirmó.

”Es algo que preocupa y claro que pasa y ahí están los hechos”.

También manifestó que se registró un incendio en un negocio de maquinistas al norte de la ciudad, por el rumbo de Pradera Dorada y a decir de los vecinos en caso fue provocado presuntamente por personas armadas, pero corresponde a la autoridad correspondiente investigar si fue algún accidente o algo provocado.