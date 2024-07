MAZATLÁN._ Tras reconocer que hay algunas empresas que cometen fraudes inmobiliarios en Mazatlán, sobre todo de tardanza en las entregas, el Alcalde Édgar González Zataráin manifestó que el Ayuntamiento trabaja con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios para crear un distintivo para las empresas que son seguras.

“Le hemos pedido a AMPI, de hecho ayer hubo una llamada con ellos, seguido, por eso estamos trabajando en el tema del distintivo, que lo vamos a terminar en los próximos días, ese distintivo para las empresas que son seguras, y por qué son seguras, porque ya hicieron un trámite con el Ayuntamiento, porque pasaron una serie de filtros, una serie de información, porque tiene certeza jurídica lo que está vendiendo”, añadió.

“Entonces ese tipo de distintivo, ya si la gente compra a alguien que no tiene distintivo ya es bajo el riesgo de ellos, pero nosotros vamos a advertir a la ciudadanía, sí hay, sí existe (fraude inmobiliario), sobre todo qué tipo de cosas existe más que nada, las tardanzas en las entregas, hay edificios que tienen ocho años y que no han terminado y que no han entregado y quedaron de entregar a los 4 años, entonces ya llevan 4 más de gracia”.

Recordó que hay otros edificios donde se quedó de entregar a los 3 años y ya llevan 5 años y no lo hacen.

“Sobre todo los más viejos son los que se han tenido problemas, hoy los nuevos no tanto, el fraude no está en los nuevos, está en las edificaciones que empezaron hace 6, 7 a 8 años atrás y que no han sido concluidas y sabemos, la ciudadanía en Mazatlán sabe cuáles son más o menos, eso es lo que hay que tener cuidado, qué hemos hecho nosotros, frenar los permisos a esas empresas, nuevos permisos a modo de presión para que vayan cumpliendo con lo que primero hace 8, 7, 6 años comprometieron”, continuó.

“Entonces en esa parte hemos sido muy cuidadosos, espérate, se enoja, (dicen) tengo mi derecho a construir, tengo mi derecho a desarrollar un nuevo proyecto, sí, nada más que también tienes tu obligación de entregar, tienes tu obligación de cumplirle al cliente, porque eso lo que hace es manchar el destino, y por dos, tres, porque no son muchos, quiero decirte que están bien focalizados, no es un problema generalizado, que es lo bueno, no es un problema que nos asuste porque esté generalizado, es un problema de tres, cuatro que andan ahí, que están focalizados, pero eso mancha”.

Reiteró que con esos tres, cuatro ahuyenta a la gente que quiere venir a hacer su inversión.

“Sí hay denuncia, muchas, sé de muchas denuncias, de un solo edificio hay como 26 denuncias, eso es lo que me comentaban, de otros hay varias, muchas, en otros lugares sí hay denuncia y obviamente esas denuncias van a tener repercusiones, algunas ya tuvieron, hemos visto edictos ya publicados, porque a mí me los muestra el director de Planeación, edicto de resultados de esos procesos que se están llevando y obviamente pues ahí quien la va a perder pues obviamente es el desarrollador, el constructor que quedó mal, porque no tiene manera, si tiene un contrato de cumplimiento que lo está incumpliendo pues obviamente no tiene para dónde hacerse”, reiteró.

“El asunto es que busquemos que esta gente dé la cara, atienda, se vuelva a comprometer y sobre todo cumpla”.

Este sábado un grupo de personas de Mazatlán y de diferentes estados de la República Mexicana denunció públicamente ante este diario que el Grupo Universal presuntamente les cometió fraude o estafa en la compra de lotes residenciales y departamentos y pese a que en algunos casos ya pasó la fecha de entrega de lo que adquirieron todavía no inicia la urbanización del terreno o no avanza la construcción de una torre, por lo que exigen la entrega de las unidades que compraron y en algunos casos el dinero.

Dijeron que algunos afectados presentaron quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y denuncias por la vía civil y penal, pero también piden el apoyo de las autoridades municipales y estatales pues este hecho mancha la imagen de Mazatlán.