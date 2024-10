Ya se empieza a ver baja en las ventas en horarios en algunos restaurantes de Mazatlán por la racha violenta que se presenta en Sinaloa, pero se espera que ojalá pase rápido este problema que ya lleva tres semanas en la entidad y los tres niveles de gobierno trabajan para establecer el orden, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

Ante el asesinato de tres personas la noche del lunes en Mazatlán, privaciones de la libertad y quema de negocios de maquinitas tragamonedas que se han registrado en los últimos días, agregó que se espera que las fuerzas armadas se sigan metiendo mucho más en establecer el orden.

“Todo mundo quiere paz, todo mundo quiere el orden, nosotros lo queremos y lo estamos buscando, por supuesto nos preocupa, esos hechos que son directos, son ejecuciones directas, los atentados directos como el tema de las quemas de las habichuelas que son cosas muy directas, obviamente no ponen afortunadamente en riesgo a la población porque no son enfrentamientos en las calles entre los grupos, como siempre lo he reiterado, tampoco es bueno, sin embargo, no hay motivo para paralizar, eso debe continuar (el trabajo cotidiano)”, dijo González Zataráin.

“¿Nos afecta la economía?, sí, porque por ejemplo hay restauranteros que les baja en los horarios las ventas, ya se empieza a ver un poquito ese tema de baja, nosotros lo que queremos es que, va pasar, que ésto pase rápido, es una crisis más como las que hemos tenido de seguridad en el pasado y esperemos que pase rápido, que no tarde mucho este tema, que obviamente tiene que restablecer el orden la fuerza de seguridad federal y además de establecer el orden generarle la confianza a la población”, añadió.

También dijo que tiene fe en que si van a funcionar los operativos en las carreteras que conducen a de Culiacán a Mazatlán y en la Supercarretera Mazatlán-Durango para prevenir más bloqueos y quema de unidades.

Informó que le tocó estar participando en la búsqueda de grúas, Bomberos, junto con Protección Civil y Seguridad Pública.

Agregó que esos puntos ya tienen equipo para de manera inmediata poder apagar incendios si hay un bloqueo.

“Hay Gobierno, hay Ejército, hay fuerzas federales, de tal manera que esos puntos deben de funcionar, son puntos que están dispersos a través a lo largo de las carreteras y eso qué le da al que viaja, al automovilista, al transportista, le da más confianza, ya por lo menos ve Gobierno con una base, con un punto, o sea que no es un rondín, que es un punto específico y eso sí se ponen más puntos todavía sería mucho mejor porque entonces va generando más confianza”, reiteró el Presidente Municipal.

También expresó que mientras en algunos restaurantes han bajado las ventas por los hechos de violencia en Mazatlán en otros no es así, pero en general este problema de violencia sí afecta a la economía.

Dijo que no se relajó la seguridad el lunes cuando fueron asesinadas tres personas en este puerto, sino que los homicidios dolosos que se cometen son sorpresivos, los responsables llegan, cometen la agresión y huyen como siempre ha habido ese tipo de atentados sorpresivos o como cuando en la playa han asesinado gente por parte de personas que llegan de manera sorpresiva o como el incendio en locales de maquinitas tragamonedas que los responsables llegaron y aventaron algo ahí para iniciar el fuego.

Además manifestó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Mazatlán ha actuado bien en esta racha violenta en la entidad y que ya ha afectado a Mazatlán, está muy coordinado con las fuerzas federales.

“Sobre todo él está coordinado con las fuerzas federales, su coordinación es con el Ejército, es con la Guardia Nacional, es una coordinación, quiénes traen prácticamente toda la estructura de los operativos, pues son las autoridades federales y ellos van ahí secundando lo que se traza, pero es imposible de pronto (evitar) ese tipo de actos porque son sorpresivos, yo les digo estamos en tiempos difíciles de seguridad porque obviamente tiene que haber ese tipo de actos sorpresivos”, recalcó González Zataráin.

Dijo que el cambio de Secretario de Seguridad Pública federal tiene un buen currículum, pero sobre todo tiene conocimiento de los temas de seguridad en el País; Omar García Harfuch tiene conocimiento de los temas de seguridad en la República Mexicana.

“Es una persona que ha estado metido de lleno, se espera mucho de él, se espera mucho del nuevo Gobierno (federal), por qué, más incluso, porque le saben al tema, están prácticamente muy empapados y creo que van a mejorar bastante las cosas”, reiteró el Alcalde.