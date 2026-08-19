Reconoce Alcaldesa labor del Dr. Vagón en beneficio de los mazatlecos

Con alrededor de 500 atenciones diarias y servicios médicos completamente gratuitos, el Dr. Vagón se ha convertido en una alternativa para los habitantes del puerto que buscan acceder a consultas, estudios y medicamentos, destacó la alcaldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala.

Después de realizar un recorrido por las instalaciones del ‘Tren de la Saud’, Osuna Zavala señaló que pudo conocer las diferentes áreas con las que cuenta el tren de la salud, entre ellas farmacia, optometría y laboratorio.

“Nos estaban comentando ahorita que atienden a 500 personas diario y nos invitaron a venir a ver al Dr. Vagón y vimos lo que es la farmacia, lo que es la parte de optometría, el laboratorio, los análisis, y todo es gratuito”, comentó.

“La gente está muy contenta porque se viene bien tempranito, hacen citas en línea, se vienen bien tempranito y los atienden muy bien”, agregó.

Uno de los servicios que resaltó la alcaldesa, fue precisamente el de laboratorio, donde, de acuerdo con la información que recibió durante la visita, los usuarios tienen acceso a 42 tipos de análisis sin costo, constatando la presencia de personas que acuden desde temprana hora para recibir los diferentes servicios disponibles.

Osuna Zavala destacó que estacó que este tipo de proyectos adquiere relevancia ante la demanda que actualmente enfrentan instituciones públicas de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En este sentido, consideró que la atención proporcionada por el Dr. Vagón permite ofrecer una opción adicional a la población y, al mismo tiempo, contribuir a disminuir parte de la demanda existente en dichas instituciones.

“Es muy importante porque ahorita comentábamos con las personas que nos estaban mostrando el vagón que se han saturado últimamente los servicios como el Seguro Social o el Issste”, dijo.

“Cuando uno llega, vemos las filas enormes para la farmacia y para los servicios. Entonces, descomprime un poco todos esos lugares para venirse para acá y todas estas cosas son gratis, está súper bien”, añadió.

Durante su visita, Osuna Zavala observó que una parte importante de las personas que acudieron al Dr. Vagón eran adultos mayores, sector que puede acceder a servicios especializados durante la estancia del programa en el puerto, pues entre las áreas habilitadas mencionó la de geriatría, destinada a la atención de las necesidades de salud propias de este grupo de la población.

“En la parte del medio de los vagones veíamos geriatría. Entonces se está atendiendo mucho a las personas mayores. Ya si usted puede observar, la mayoría de los usuarios son personas mayores”, expresó.

Finalmente, la Presidenta municipal provisional destacó la respuesta que ha tenido el programa entre los mazatlecos y consideró positiva la posibilidad de que la ciudadanía cuente temporalmente con una alternativa gratuita para realizarse estudios, recibir atención médica y acceder a otros servicios de salud.

De esta forma, la presencia del Dr. Vagón en Mazatlán permite así complementar la oferta de atención disponible en el municipio, particularmente para quienes enfrentan dificultades para acceder oportunamente a consultas, estudios o medicamentos en las instituciones públicas.