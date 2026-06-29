Reconoce Alcaldesa provisional falta de señalética y problemas de vialidad en Mazatlán

A cuatro días de que rindió protesta como Presidenta Municipal provisional, Minerva Osuna Zavala reconoció que en Mazatlán falta señalética y se tienen problemas de movilidad en la ciudad, además dijo que sí ha visto presencia de elementos seguridad.

“El fin de semana me puse a recorrer la ciudad, sí nos hace falta mucha cuestión de señalética tanto horizontal como vertical, la seguridad sí la vi porque sí vi muchos rondines de patrullas, pero sí aquí por ejemplo en el Centro Histórico nos hace mucha falta la cuestión de la movilidad, la gente tiene que caminar correctamente, veo un montón de baquetas quebradas, entonces voy a echar un rondín con el de Obras Públicas para mejorar todo eso”, añadió Osuna Zavala.

“Las vialidades también tengo que llamar a los transportistas porque ellos tienen mucha experiencia en cómo está toda la cuestión vial en Mazatlán, entonces qué mejor que recoger esa experiencia para hacer unas buenas propuestas de cómo desfogar toda esta cuestión vial porque sí la verdad está bastante conflictuado Mazatlán, yo salgo de mi casa y llego a otro lugar como media hora y no puede ser porque es una ciudad media de 500 tantos mil habitantes, entonces está pasando algo ahí, tenemos que mejorar eso”.

En entrevista, dijo desconocer si tras la licencia a la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez ha renunciado algún funcionario público, en particular Eunice Tinoco, del área de la Presidencia Municipal, pero agregó que hasta el momento no le ha llegado tal documento o si fue enviado directamente a Recursos Humanos.

Además, expresó que ya se puso a revisar cómo está Mazatlán, en su caso fue colaboradora del Instituto Municipal de Planeación y ahora es consejera ciudadana del mismo instituto y uno de los índices con los que se hacen los proyectos arquitectónicos y urbanos son evitar hechos como violencia y este lunes platicará con los directores de área y con los de las paramunicipales para ver cómo van con el Plan Municipal de Desarrollo.

Añadió que los programas que ha visto que han estado funcionando como el de Atención Ciudadana Contigo Mazatlán se verá viendo qué formato se aplica para mejorarlo.

“Yo lo que quiero es escucharlos a ellos, sobre todo cómo van, qué proponen, porque muchos de ellos son jóvenes y son jóvenes muy inteligentes y muy trabajadores, entonces yo quiero ver qué quieren hacer", continuó.