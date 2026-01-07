Reconoce Alcaldesa que dentro de la ciudad hubo hechos lamentables durante Operativo Guadalupe-Reyes

Dentro de la ciudad hubo hechos lamentables durante el Plan Operativo de Seguridad Guadalupe-Reyes que se implementó del 10 de diciembre al 7 de enero, reconoció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y dijo que en Mazatlán se mantendrá la seguridad con personal de instituciones de los tres niveles de Gobierno.

“Así es, dentro de la ciudad hubo hechos lamentables, sin embargo, las cifras van disminuyendo si comparamos con el año pasado, los números del operativo del año pasado considerablemente disminuyeron estas cifras y lo que tenemos que destacar es que en cuanto a la zona de comercio, la zona turística y la zona que estuvieron protegiendo las fuerzas de seguridad en este operativo Guadalupe-Reyes sí hubo disminuciones importantes”, añadió Palacios Domínguez.

Agregó que lo anterior habla de la coordinación que se tiene entre las fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno y sobre todo en lo que concierne a lo preventivo porque se estuvieron haciendo rondines previos al Guadalupe Reyes, se hicieron también muchos rondines de supervisión y esto ayudó a que los números bajaran considerablemente este año en cuanto a delitos.

También dijo que el Operativo de Seguridad del Carnaval 2026 se diseña con ayuda de los gobiernos del Estado y de la Federación, se estará construyendo y en los próximos días se compartirá la información al respecto.

“El año pasado, si recuerdan, fueron 3 mil elementos los que se tuvieron, obviamente que este año un número similar tendrá que ser el que tendremos en esas fechas que ya se acercan, que será del 12 al 17 de febrero, en este Operativo Guadalupe-Reyes recuerdo que participaron alrededor de 2 mil elementos que estuvieron hasta el día de hoy que es 7 de enero, pendientes de la seguridad de los mazatlecos y de quienes nos visitan”.

Pese al despliegue de dicho operativo en Mazatlán, en distintos puntos de la ciudad se registraron asesinatos y desapariciones de personas, tan sólo en los primeros días del presente año se cometieron al menos cuatro asesinatos en distintas colonias de este puerto.

La Presidenta Municipal dijo que en coordinación con quienes integran la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz se seguirá trabajando en los siguientes días previo al Carnaval.

“Siempre con la coordinación de la Mesa de Construcción de la Paz, todavía tenemos temporada vacacional puesto que los niños entran hasta el 12 de enero (a las escuelas), entonces todavía se tienen registros de afluencia turística y vamos a estar atendiendo la seguridad como se tiene planteada por nuestra Presidenta de la República la Estrategia Nacional de Seguridad”, expresó Palacios Domínguez.

“En Mazatlán se tiene propiamente sectorizada y por comandancias los diferentes elementos de las fuerzas de seguridad que ustedes ya conocen que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Ejército, Marina y la Policía Estatal y la Policía Municipal junto a Protección Civil y los cuerpos de ayuda están divididos en toda la zona tanto urbana como rural de nuestro Mazatlán y seguimos en una coordinación constante”.

Precisó que afortunadamente se continúa en Mazatlán con los elementos que estaban participando en el Operativo Guadalupe Reyes, siguen operando y en coordinación.

“Y estamos ahorita rumbo a la construcción de eventos mayores como lo va ser el Carnaval de Mazatlán que ya está a la vuelta de la esquina y que vamos a seguir construyendo ese operativo con ayuda de los tres niveles de Gobierno, el Operativo de carnaval próximamente se los vamos a presentar,estamos trabajando tanto lo que es el operativo logístico y el operativo de seguridad”.

Informó que también se está en coordinación con el Estado, especialmente con la titular de la Secretaría de Turismo, Mireya Osuna, que va estar haciendo promoción en diversos lugares del país para que la fiesta máxima de los mazatlecos sea muy exitosa este año también.

Además se está muy agradecidos con el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, porque hay mucha expectativa con esta fiesta que lleva por nombre Arriba la Tambora y que van a participar muchos exponentes de la música regional mexicana que son orgullosamente sinaloenses en diferentes eventos ya sea coronaciones, en los desfiles y también en el Monumento al Venadito en el Paseo Olas Altas, donde además del lunes de Carnaval se tendrá otra presentación adicional, dijo Palacios Domínguez.

También dio a conocer que próximamente se estarán colocando ya los monigotes en el malecón de Mazatlán alusivos al Carnaval.