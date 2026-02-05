Reconoce Ayuntamiento de Mazatlán impacto a la percepción de seguridad tras desaparición de visitantes

MAZATLÁN._ Como un hecho lamentable y que afecta la percepción pública en temas de seguridad en Mazatlán, señaló el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, la reciente desaparición en el puerto de cuatro personas provenientes de la Ciudad de México.

El funcionario municipal aseguró que las autoridades locales han intensificado los operativos de búsqueda y vigilancia para atender la situación y preservar la confianza en el destino.

Después de que el pasado martes fueran privados de la libertad seis visitantes de la CDMX en el puerto, de los cuales dos ya fueron localizados con vida, Ríos Pérez aseguró que existe coordinación permanente con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal para reforzar patrullajes mediante barridos y operativos especiales en distintos puntos de la ciudad.

Señaló que tras el reporte de la desaparición, se activó un despliegue focalizado para la localización de las personas, sin descuidar el esquema general de seguridad que ya se había puesto en marcha con motivo del Carnaval 2026.

“Justo ahorita estaba platicando con el encargado de la Guardia Nacional; me comentó que intensificaron los operativos desde la mañana con barridos de búsqueda”, comentó.

“Están participando todos: Guardia Nacional, Defensa y Policía Municipal; desde ayer se hicieron cargo y están realizando todo lo necesario para la localización. Tenemos un operativo especial para la búsqueda y esperamos que en el transcurso del día tengamos noticias”.

El funcionario reconoció que cualquier suceso de esta naturaleza tiene una consecuencia directa en la imagen del destino, por lo que la prioridad es obtener resultados favorables en dicha búsqueda y evitar que situaciones similares se repitan.

“Cualquier hecho lamentable de este tipo, el cual es un hecho que lamentamos y seguramente, son hechos que no nos ayudan, por eso estamos en intensificación de lo que tenemos que hacer para lograr que aparezcan de nuevo”, dijo.

Ríos Pérez explicó que el operativo de seguridad preventivo que se puso en marcha el pasado martes continúa vigente y no ha sido suspendido, sino que se ha ido fortaleciendo con la llegada gradual de más elementos federales, algunos de los cuales también participan en acciones especiales en municipios como Concordia.

En lo que se refiere al acercamiento con las personas localizadas, señaló que el contacto corresponde directamente a la Fiscalía General del Estado al tratarse de una investigación en curso, reiterando que el Ayuntamiento de Mazatlán mantiene su disposición por brindar apoyo institucional cuando sea requerido.

Finalmente, el Secretario del Ayuntamiento compartió un mensaje a los visitantes que planean acudir a Mazatlán durante las próximas fechas festivas, asegurando que el Gobierno municipal trabaja para garantizar condiciones de tranquilidad con el objetivo de mantener al puerto como un destino seguro y confiable, especialmente en temporadas de alta afluencia turística como el Carnaval, cuando la economía local depende en gran medida de la actividad vacacional.

“Mazatlán lo estamos haciendo seguro, lo vamos a hacer seguro, y lo estamos trabajando para que sea el destino seguro que queremos todos”, puntualizó.